Debati Rama-Meta/ Kryeministri e krahason me Shvejkun: Si të ra kështu kallaji fare o njeri! Meta: Mos fshi të dhëna!

Rama thotë se gjithë bota nuk po ia del dot më mirë se Shqipëria.

Ai madje ironizon me Metën duke i thënë ”Si të ra kështu kallafi fare o njeri” duke e krahasuar edhe me Shvejkun.

STATUSI NGA EDI RAMA

Ilir, infektimet dhe humbjet e jetës po shtohen fatkeqësisht kudo në botë, pavarësisht nga testimet e nga dënglat e tua, Lulit, Monikës e Saliut! Sot në Itali kanë humbur jetën aq sa Shqipëria gjithsej. Krahasuar me numër popullsie i bie që duhet të kishim 30 vdekje në ditë!

Si shpjegohet që tërë kjo botë nuk po ia del dot më mirë se ne, meqë këtu e paska fajin qeveria për rritjen e numrave? Pyetje kot kjo se ti je Shvejku, “Ç’më duhet mua ça them unë!”, jo Presidenti i Republikës! Si të ra kështu kallaji fare o njeri, çfarë do akoma nga Shqipëria!

nderkohe Presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta ka vijuar replikat në distancë me kryeministrin Edi Rama për krizën e pandemisë.

Meta i thotë Ramës se nuk ka plan dhe as strategji por vetëm propagandë. Ai kërkon nga autoritetet ë mos fshehin të dhënat nga COVID-19 dhe të lihen mënjanë justifikimet e batutat.

Po ashtu Presidenti i thotë me ironi Ramës se si nuk u lodh 8 vite duke vjedhur me koncesione e PPP. Replikat mes kryeministrit e presidentit filluan pasi ky i fundit kërkoi nga qeveria dhe autoritetet disa masa ndaj COVID-19 për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve, por Rama iu kthye ashpër se ai bashkë me Bashën e Kryemadhin i kanë varur shpresat tek katastrofa shëndetësore.

STATUSI NGA ILIR META

Nuk ke plan! Nuk ke strategji! Ke vetëm propagandë!

Çdo ditë po humbin jetën qytetarë!

Çdo ditë numri i të infektuarve po shtohet frikshëm!

Ku e ke shëndetësinë falas?

Pse nuk ju rimburson çdo qindarkë që paguajnë për ilaçe pacientët që mjekohen në shtëpi, familjet në nevojë dhe pensionistët e infektuar me COVID-19?

Pse nuk i shton testimet?

Pse nuk e shton buxhetin për sistemin shëndetësor?

Ti për vete nuk paguan asnjë kacidhe për ilaçe, ndërsa çdo shqiptari sot me arrogancë i thua: “Mos u sëmur se shteti nuk kujdeset dot për ty! As ilaçet nuk ja u paguaj!”

Mos i fshihni të dhënat për COVID-19 për të mbuluar paaftësinë tuaj në menaxhimin e kësaj situate, prag kolapsi!

Mjaft me justifikime dhe batuta bajate!

Si nuk u lodhe 8 vite duke vjedhur papushim me koncesione dhe PPP? Askush në botë nuk e shfrytezon pandeminë për të vjedhur si ti dhe Parlamenti yt monist që bën ligje për oligarkët në kulmin e kësaj fatkeqësie!

Askush nuk mund të prishte Teatrin Kombëtar në gjendje të jashtëzakonshme për të ndërtuar kulla për oligarkët!

MOS I FSHIHNI TË DHËNAT PËR COVID-19!