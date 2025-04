Ndryshe nga analisti Neritan Sejamini që beson se premtimi i Ramës për pasaportën europiane është bosh, Baton Haxhiu e sheh si një vizion. Në diskutimin në “Opinion” në Tv Klan për mesazhet e fushatës elektorale të partive, ai thotë se përparësia e Partisë Socialiste është fakti që nuk është e përçarë si opozita.

Sipas Haxhiut, Rama e ka personalizuar fushatën dhe e sheh si figurën e vetme të Partisë Socialiste që mund të joshë votuesit e elektoratit.

Baton Haxhiu: Çfarë është slogani i Ramës? E para, slogani është vetëm me Edin dhe PS 2030 në BE, është një vizion. Është një gjë konkrete dhe është një përbetim. Tek e fundit, brenda diskursit të liderëve evropianë, përmenden dy data, 2027 dhe 2030. Neritani ka të drejtë se kjo është një proces, një procedurë por ajo që dikur ka qenë një proces, një dokumentacion që merrte kohë më shumë sesa një zhvillim ekonomik i brendshëm, Rama dhe kabineti i tij e kanë zgjidhur me pjesën shqiptare, me Mira Muratin që dokumentacionin mund ta përgatisë më shpejt se kushdo tjetër në këtë proces. E dyta pse PS ka një përparësi në këtë proces; për arsye se nuk është e ngarkuar me fragmentarizëm si opozita. Opozita është fragmentare, pa vizion dhe po lufton më shumë se kush do të jetë kryeopozitari pas zgjedhjeve sesa t’i fitojë zgjedhjet. Për faktin se është fragmentuese, unë nuk besoj që është konkurruese në këto zgjedhje. “Shqipëria madhështore” është e hiperbolizuar si togfjalësh sepse nëse vendos kritikat e ashpra, çfarë ishte ajo në Bruksel, vendos kritere gati fyese për vendin dhe pastaj ta ndërtosh sloganin “Shqipëria madhështore”, ka një distancë shumë të madhe mes asaj që ti do të arrish dhe asaj që thua karshi pushtetit. Rama e ka personalizuar fushatën si gjithherë, e ka efektin e vet te votuesit e vet, ka diskursin e vet.

Blendi Fevziu: Besoj, beteja mes dy liderëve në zgjedhje bëhet për elektoratin gri.

Baton Haxhiu: Ramës i duhet elektorati gri për të kaluar te një pikë që ai kërkon, 77, por elektorati i Partisë Socialiste është shumë stabël. Hiqe Tiranën e cila ka elektorat gri që e kundërshton bukur shumë PS dhe Ramën edhe për shkak të efektit Veliaj, unë mendoj që elektorati në Shqipëri, sidomos i PS dhe ai gri anon nga e majta, nga PS ose më mirë të them është i lidhur me Edi Ramën. Vetëm me Edin që e ka të sigurt 51-52% të pëlqyeshmërisë, tregon se ka punuar dikush për të afruar pëlqyeshmërinë e elektoratit, popullatës shqiptare me Edin, me emrin e tij ose me sloganin. Do të befasohesha nëse do të ishte ndryshe se nuk njoh figurë të PS që mund ta joshë një votues.