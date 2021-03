Kryeministri Edi Rama, i pranishëm sot në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e Jashtëm italian, Luigi Di Maio, dhe Guvernatorin e Puljas, Michele Emiljano, i kërkoi autoriteteve italiane zgjidhjen përfundimtare për njohjen e patentave shqiptare në Itali.

“Duke qenë se këtu janë të gjithë gazetarët dhe kam qenë i bombarduar për javë të tëra dhe ambasadori do më fal për këtë që do të them tani, dua të bëj një ndërhyrje ose shkelje të protokollit. Dua t’i them Luigit që të kujdeset pak për patentat e Shqiptarëve në Itali që kanë ngecur në korridoret e burokracisë italiane që shqiptarët udhëtojnë dhe ti japin makinës pa probleme“, tha Rama.

Ndërkohë ministri i Jashtëm i Italisë Luigi Di Maio, tha se Italia po bën gjithccka që Bashkimi Evropian të hapë negociatat me Shqipërinë brenda vitit.

“Evropa duhet të tregohet në lartësinë e aspiratave të shqiptarëve”, tha ai.

Pas 30 vitesh, tha Di Maio është koha të kujtojmë së bashku ato ditë që sollën në brigjet tona 25 mijë shqiptarë.

“Sot kemi dashur të kujtojmë dhe festojmë të gjitha këto, së bashku me Kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili është gjithashtu një mik i dashur dhe i vlerësuar i Italisë dhe me guvernatorin Rajonit të Puglias Michele Emiliano”, tha Di Maio.

Duke theksuar se lidhja midis Italisë dhe Shqipërisë është intensive dhe e jashtëzakonshme. Jam i lumtur ta festoj këtu këtu me ju sot.

g.kosovari