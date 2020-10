Lezhë, 19 Tetor – Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastirliu kanë inspektuar punimet që po kryhen për ndërtimin e maternitetit të ri të Lezhës.

“Është një investim i qeverisë shqiptare në vlerën 2.9 milion euro. Do të jetë një maternitet me kapacitet 55 shtetër, 2 salla operacioni, 2 salla lindjeje. Ne jemi përperjekur të ecim me ritme të shpejta të punimeve, pavarësisht situatës së epidemisë dhe brenda muajit Mars-Prill do t’a kemi përfunduar të gjithë këtë projekt”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale tha se po kryhen investime cilësore që do t’i rezistojnë kohës. Gjatë inspektimit në maternitetin e Lezhës, Manastirliu tha se po vijon puna edhe në disa kantiere të tjera për përmirësimin e shërbimit për nënën dhe fëmijën.

“Shumë shpejt besoj, brenda 4-5 muajve përmbyllet investimi. Ashtu sikurse do të kemi të përfunduar edhe maternitetin e Beratit dhe atë të Kukësit”, – bëri me dije Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.