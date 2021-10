Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit ka nisur me debat në lidhje me rendin e ditës. Mazhoranca ka kërkuar që të hidhet në votim, por kjo është kundërshtuar nga opozita, e cila thotë se një kërkesë e tillë është e pavend.

Deputeti i PD, Gazment Bardhi tha gjatë fjalës së tij, se halli i mazhorancës është tek thirrja për të dëshmuar e kryetarit të PS, Edi Rama.

Sipas tij, kjo gjë nuk mund të hidhet në votim, pasi ai do të thirret me apo pa dëshirën e deputetëve anëtar në Komisioni.

“E di unë ku e keni hallin, sepse është përcaktuar që do thirret edhe kryeministri Rama. Do të thirret kryetari juaj, doni apo nuk doni ju dhe kjo nuk do ti nënshtrohet votimit sepse kështu e thotë ligji. Ju jeni këtu sepse ju ka caktuar partia”, u shpreh Bardhi.

Ndërkohë nga ana e tij, nënkryetari i këtij Komisioni, Toni Gogo akuzoi opozitën se po mban peng komisionin, duke mos hedhur në votim propozimet e kërkuara nga mazhoranca.

Debati në Komisionin Hetimor

Gogu: Zot kryetar, në cilësinë e zv/ kryetarit në zbatim të ligjit i cili thotë se ne e drejtojmë se bashku, detyrohemi për shkak se vazhdoni që të uzurponi të drejtën e komisionit për të vendosur rendin e ditës dhe ecurinë e kësaj mbledhje. Në mënyrë të një anshme po shpërdorni kohë në mënyrë të tillë që ne kemi humbur kohë 30 minuta nga propozimi i bërë për të hedhur në votim rregulloren. Duam një orë e më parë ti hapim rrugë hetimit. Ju doni të mbani diskutime të gjata. Kemi propozuar të hidhet në votim rregullorja. Ju vazhdoni që të mos hidhni në votim propozimet tona, ju vazhdoni që të vendosni. Ligji e thotë se mbledhjen e thërrasim bashkë. Kryetar ju ftoj pa humbur kohë, të hidhni në votim miratimin në parim të rregullores. Qytetarët po

Alibeaj: Ne pala jonë kemi të gjithë vullnetin dhe do ta bëjmë hetimin e zgjedhjeve. Jemi ne kërkuesit, por kjo nuk do të thotë se unë të mos respektoj rregulloren. Sa herë të kërkohet fjala nga deputeti unë do t’ja jap atë dhe nuk kam ndërmend t’ja kufizoj fjalën.

Bardhi: Të mos vazhdojmë me këtë idenë e rendit të ditës. Në seancën plenare miratohet me urdhër të Kuvendit. Sikundër në fund të çdo mbledhje pa pyetur askënd kryetari i kuvendit njofton seancën pasardhëse. Rendi i ditës u caktua nga kryetari, jeni njoftuar dhe kjo çështje është e zgjidhur. Kërkesa e dytë ishte procedurë normale. Kemi caktuar dy relatorë, Nacon dhe Salianjin. Kjo është një procedurë normale dhe tani do hapim procedurën. Kryetari po zbaton rregulloren, diskutohet njëherë në parim pastaj votohet në parim. Këtë e bën zonja Bushka në Komisionin e Ligjeve duke shkelur ligjin. Kjo është procedura parlamentare. Vazhdojmë diskutimin në parim. Duhet tja thoni opinionit se me këto propozime doni të merrni peng komisionin. Doni të na vendosni ju se kë do thërrasim dëshmitarë, ndërkohë që ky komision është ngritur me kërkesë të pakicës. Hetimi parlamentar është e drejtë kushtetuese e pakicës. Nëse ju doni që me forcën e kartonit të na diktoni vullnetin tuaj. E di unë ku e keni hallin, sepse është përcaktuar që do thirret edhe kryeministri Rama. Do të thirret kryetari juaj, doni apo nuk doni ju dhe kjo nuk do ti nënshtrohet votimit sepse kështu e thotë ligji. Ju jeni këtu sepse ju ka caktuar partia. As ne nuk ju diktojmë dot dhe as ju nuk na diktoni dot. Hiqeni idenë se çdo gjë bëhet me forcën e kartonit. Nuk shpikim ne. Prandaj ju lutem shumë ka një praktikë të qartë parlamentare. Nuk është komisioni i parë ky. Kemi rënë dakord, nuk kemi shpikur ligje. E kuptoj që ky komision trajton një temë të prekshme për ju, por eksperiencën e fituar ndër vite duhet ta respektojmë. Prandaj zoti kryetar për të mos vazhduar më të nisim me diskutimin në parim dhe më pas me votimin në parim.

g.kosovari