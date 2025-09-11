Rama tha sot se Besfort Lamallari do te te jete ministri i ri i Drejtesise.
Ai shtoi se Lamallari ka qene pjese e grupit negociues me BE. Ndekrohe qe Ulsi Manja mbetet jashte Kabinetit duke marre detyren ne parlament si drejtues i Komisionit te Ligjeve.
Si minister te Mbrojtjes Rama tha se do te jete Piro Vengu.
Rama shtoi se Delina Ibrahimaj do te jete në krye të Ministrisë së Kulturës dhe Inovacionit, një dikaster i ri që bashkon fushat e trashëgimisë kulturore, artit dhe zhvillimeve teknologjike në një strukturë të vetme strategjike.
