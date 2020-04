Kryeministri Edi Rama njofton se si do të bëhen lehtësimet e reja për lëvizjen. Rama shkruan se lehtësohet lëvizja për bizneset e lejuara dhe se do të rikthehen autobusët e furgonët për transportin. Po kështu do ketë leje-dalje për të marrë shërbime private dhe publike në çdo kohë brenda fashës orare zyrtare: 05.00-17.30.

Për të sqaruar lehtësirat kryeministri ka publikuar edhe një video.

“🟢LEHTËSOHET LËVIZJA PËR BIZNESET E LEJUARA! GATI “LEJE QARKULLIMI SIPAS NEVOJËS SË SUBJEKTEVE” NË www.e-albania.al

🟢TRE SEKSIONE TË DEDIKUARA SIPAS PROFILIT TË BIZNESIT, PËR:

✅ TRANSPORT PËR STAFIN ME AUTOBUSË OSE FURGONA

✅ LEJE-DALJE PËR TË MARRË SHËRBIME PRIVATE DHE PUBLIKE NË ÇDO KOHË BRENDA FASHËS ORARE ZYRTARE: 05.00-17.30

✅ LEJE E VEÇANTË PËR BIZNESET QË OFROJNË SHËRBIM 24/24

🔴KUJDES! ABUZIMI ME APLIKIMET PËR LEJE DUKE ZGJEDHUR SEKSIONIN QË NUK KA ASNJË LIDHJE ME AKTIVITETIN TUAJ, SJELL BLLOKIMIN E BIZNESIT TUAJ NË SISTEM.

🟢NDIQNI VIDEON ORIENTUESE PËR PROCEDURËN DHE TË GJITHA PAQARTËSITË! 👇”, shkruan Rama. /e.s/