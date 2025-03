Gjatë podcastit “Flasim”, kryeministri Edi Rama nuk kurseu batutat me të ftuarit. Teksa njëri nga ata po fliste për sportin kitesurfing, kreu i qeverisë thotë me ironi se ‘me nejt 6 muaj me ty erdhi në pushtet Luli.’

Pjesë nga diskutimi: Fatjoni: Ne kemi një shok nga Kosova dhe tani është 66 vjeç, e ka mësuar tek ne për gati gjashtë muaj. Rama: Qenka dedikim i madh të rrish gjashtë muaj. Fatjoni: Jo jo gjashtë kuaj, që ta mësosh duhen dy tre ditë, që ta ushtrosh… Rama: Me nejt 6 muaj me ty unë erdhi Luli në pushtet. Fatjoni: Deti është i mrekullueshëm, kitesurf është shumë i bukur.