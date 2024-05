Kryeministri Edi Rama ka shkuar sot në Himarë për të shpërndarë titujt e pronave të pronësisë për qytetarët himariotë.

Sigurisht në takimin e tij me qytetarët nuk munguan batutat. Rama tha se Partia Socialiste është e vetmja forcë që zgjidh punë për çështjet e pronësisë.

“Nëse ti do pronë shko te Vangjel Tavo, nëse do sherr ke Vangjel Dulen. Do sherr? Shko atje”, tha Rama.

Edi Rama: Po deshe të zgjidhësh punë e gjen vetëm te Partia Socialiste, po deshe të ngatërrosh punë e ngatërron me kë të duash, se s’kemi ardhur këtu për politikë, sepse na mërzitet edhe kryetari i bashkisë. Tani 4 mijë certifikatata e shtëoive të trashëguara do jepene bremnda këtioj viti. Prefektura është adresa për çdo lloj problemi që keni. Vajtët te Kadastra ju nxorrën në problem, Vangjeli. Vajtët atje ju thanë ashtu, Vangjeli. Jo, në qoftë se doni ….unë thash Vangjel Tavon, nëse ti do pronë shko te Vangjel Tavo, nëse do sherr ke Vangjel Dulen. Do sherr? Shko atje.

Kreu i qeverisë u shpreh se puna për realizimin e certifikatave ka qenë voluminoze dhe një meritë për këtë ka Vangjel Tavo, prefekti i Vlorës.

“Edhe këto 437 dokumente, certifikata që kemi këtu sot, plus ca të tjera që janë gati dhe s’janë këtu. Janë 4 000 për t’u bërë brenda vitit. Janë bërë me shtytjen nga pas, për pjesën më të madhe falë prefektit të cilit ia kam kërkuar që ditën e parë. I kam thënë, do jesh prefekti i Vlorës dhe ke prioritetin numër 1, dhënien e certifikatave të shtëpive të trashëguara të të gjithë himariotëve”, tha Rama.

Rama u takua me qytetarët himariotë, teksa mbajti një fjalim për çështjen e titujvë të pronave.

“Nisim sot me 437 tituj pronësie shpërndarjen gjatë këtij viti të të gjithë titujve për shtëpitë e trashëguara në zonat kadastrale me probleme kronike, si Thethi, Vermoshi, Tropoja e me radhë në veri dhe Himara e Saranda në jug”, tha Rama.

Ndërkaq kryeministri tha se e njeh shumë mirë zonën e Himarës dhe konfliktet për pronat në këtë zonë, pasi ka prejardhje nga Vunoi.

“Mund të flisni ça të doni me ndonjë që vjen nga Durrësit dhe nuk di se ça bëhet. I di dhe konfliktet brenda për brenda familjeve. Unë vetë dhe e ndjera ime më, nuk kemi kërkuar kurrë asgjë”, tha kryeministri.

/a.r