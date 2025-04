Nga konferenca në Luksemburg, nuk munguan as batutatë mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetarëve.

Ai hodhi batuta me një gazetare, e cila iu shpreh se e kishte më të lehtë t’ia bënte pyetjen në frëngjisht, teksa e pyeti për takimin e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, me të cilin u takua në Bruksel sot para se të udhëtojë për në Luksemburg për konferencën e katërt ndërqeveritare BE-Shqipëri.

“Mos më pyet me Chat GPT belge. E kuptoj pyetjen. Me presidentin e BE-së patëm një bisedim më të qetë për përparimin që po bëjnë në këtë rrugëtim. Për samitin e radhës që do të mbahet në Tiranë më 16 maj, që do të jetë takimi më i madh në vendin tonë”, tha ai.