Kryeministri Edi Rama ka replikuar sërish me kreun e PD-së, duke i kujtuar firmosjen e marrëveshjes së detit.

Rama thotë se Lulzim Basha nuk e bën dot për budalla populliun dhe se ai duhet të gjejë një temë tjetër për teatrin e tij.

“Negociatat Lulëzim janë ndalur prej kohësh, që pas ndryshimit të qeverive në Greqi! S’ka asnjë të re nga ai front, përveç dallgëve të ligësisë e padijes! Po ti mos bëj sikur nxehesh, se s’ta kam unë fajin kur bën sikur s’je ti që e firmose atë marrëveshjen e famshme që rrëzoi GJK!

Çfarë kanë qenë për të thënë janë thënë me kohë e me vakt, marrëveshje akoma s’ka, po ti dëgjo mua, gjej ndonjë temë tjetër për teatrin tënd, se me ata që i besojnë kësaj marrëzisë së detit do dalësh edhe më i lagur se në 2017! Ta kam thënë, këtë popull për budalla s’e bëni dot” – shkruan Rama.