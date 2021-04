Presidenti Ilir Meta ka komentuar edhe ftesën e kryeministrit Edi Rama për të bashkëpunuar pas zgjedhjes së 25 prillit, me kryedemokratin Lulzim Basha.

“Ftesa e Ramës e sinqertë, siç ishte ajo e 17 majit. Ka moral legjitimitet çdo qytetar para se të votojnë, do të bëjë koalicion PD-PS ta shpallin që tani, do ta bëjë LSI-PSI, ta shpallin që tani, të jenë të sigurt që do i mundi Boikeni edhe i vetëm”, tha Meta./ b.h