Nga Ylli Pata
Edi Rama ka sjellë një qeveri të pastër politike, ndryshe nga parashikimet për teknokratë e demokratë. Madje më shumë se një qeveri politike, Edi Rama ka vënë duart mbi atë që mund të quhet hapur si e ardhmja e Partisë Socialiste kur Edi Rama të mos jetë.
Dhe këtë e ka bërë, duke prerë nyjen gordiane në mazhorancë, në mënyrë të njëanshme. Bëhet fjalë për rastin Veliaj. Të cilin Rama, edhe duke respektuar traditën e partisë të tij, e ka zhveshur politikisht në çështjen gjyqësore, duke vendosur zëvendësimin e tij jashtë precedentit që ka vendosur me Fredi Belerin.
Të cilin jo vetëm që e la në detyrë deri kur u mor vendimi gjyqësor, por nuk ndërhyri, ndërkohë që ishin të githa kushtet gjyqësore, kur Beleri edhe i dënuar u zgjodh eurodeputet.
Megjithatë, kjo është një gjë tjetër. Edi Rama ka sjellë në mandatin e katërt një kabinet politik të pastër, ku qartësisht shikohet edhe orientimi i së ardhmes së Partisë Socialiste (natyrisht sipas Edi Ramës).
Ky orientim është një triumvirat grash, të cilët janë realisht vitrina politike e qeverisë së re. Belinda Balluku, numri dy dhe superministre, Elisa Spiropali një shefe diplomacie 2.0 me fuqinë e negociatave me Bashkimin Europian dhe Albana Koçiu, e cila realisht ka mundësinë që të kthehet në fuqinë më të madhe të kabinetit të ri.
Asnjë emërim i Rama 4 nuk është jashtë logjikës politike, edhe pse ka gropa përfaqësimi nëse i referohemi një ekuilibri për balancën komunitare, religjoze dhe krahinore.
Ky kabinet është një sinjal politik i qartë për Partinë Socialiste, e cila sot, ka një shans për të nisur realisht debatin që nuk e ka bërë në vite.
Debat që Edi Rama e ka lehtësuar me afrimin e një fushates të hershme zgjedhore që nuk është me 3 por me 5 bashki, ku Tirana e Vlora ofrojnë një sfidë politike të rëndësishme.
Nëse partia do të ndjekë indikacionin që ka dhënë sot Edi Rama, siç dhe pritet, atëherë mund të thuhet edhe qartë se jemi në pragun e një epoke politike. Ku për kreun e PS-së pas 2030 ofrohet një garë mes triumviratit të matriarkatit të së majtës së re shqiptare.
