Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot, 4 shkurt, në takimin e thirrjes së dhjetë të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës për studentët e ekselencës. Ai theksoi se beson shumë te ky program, i cili sipas tij ka punësuar 1 mijë e 600 persona në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit.
“Unë jam bërë realisht një besimtar i fortë i këtij programi. Kini parasysh se ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Administrata publike në vetvete është një trupë jo shumë e madhe, këto numra nuk janë pak. Ajo që i bën numrat më të rëndësishme është që janë 1600 burime njerëzore cilësore që kanë potencialin të zhvillohen dhe kanë kapacitetin potencial të jenë nesër drejtuesit e sektorëve, drejtuesit e departamenteve të drejtorive dhe kështu me radhë”, tha Rama.
“Dua t’ju flas për një projekt të madh që ka qeveria së bashku me Komisionin Europian që është Projekti i Garancisë Rinore. Është një projekt që ka si synim të identifikojë dhe aktivizojë të rinjtë që kanë potencial, por që nuk janë aktivë në kërkimin e rrugës së nxjerrjes së më të mirës nga vetja. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe aftësim profesional për të rinjtë. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit të formimit profesional dhe të praktikave dhe patjetër të fuqizojë pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit”, tha Rama i cili sugjeroi të rinjtë që të njihen me këtë projekt.
“Është rreth 65 milionë euro dhe të shikoni si mund të angazhoheni me këtë projekt”, shtoi ai.
Kreu i ekzekutivit tha se qeveria do të shtyjë përpara agjendën për të thithur burimet më të mira njerëzore që dalin nga universitetet apo ato që janë në shoqëri.
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës për studentët e ekselencës vijon prej 10 vitesh duke kthyer përvojën në punësim.
Gjatë vitit që lamë pas u ofruan 1 mijë e 401 praktika dhe mbi 600 të rinj u përfshinë në institucionet publike, ndërkohë që rreth 250 prej tyre do të përfitojnë kontratë pune 1-vjeçare në institucionet përkatëse. Praktikantët kanë marrë kompensim financiar prej 10 mijë lekësh në muaj për tre muaj.
