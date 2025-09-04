Për drejtorin e Shkollës së Magjistraturës, Arben Rakipi, drafti për Kodin e Ri Penal, pavarësisht problemeve dhe gjërave që mbeten ende për t’u diskutuar, është dokumenti më i mirë penal që i është ofruar vendit tonë.
“Sigurisht që elementët që lidhen me humanizmin e kodit, por qëllimi parësor është mbrojtja sociale dhe mbrojtja e viktimës dhe në cilësinë e saj mund të them se është dokumenti më i mirë penal që i kemi ofruar këtij vendi. Për rrjedhojë them se shërbimi që do i bëhet publikut dhe institucioneve do të jetë mjaft i madh.”, tha Rakipi në ciktin e parë të dëgjesave për Kodin e ri Penal që nisi sot.
Përsa i përket çështjeve që do të diskutohen, Rakipi tha se janë 2 elemente me rëndësi: depenalizimi i veprave dhe masa e dënimit të tyre.
“Elementi i parë është elementi i depenalizimit të veprave dhe elementi i dytë është ai i dënimit dhe masës së tij. Janë dhe elementë të tjerë që janë të përgjithshëm dhe kontributi i gjithkujt është i rëndësishëm”, tha Rakipi.
Konsultimi Publik me rëndësi
Po ashtu mes të tjerash, drejtori i shkollës së Magjistraturës tha se konsultimi opublik është me shumë rëndësi.
“Në këtë kuptim, dua të shpreh gjithë vullnetin dhe nevojën tonë që kontributi përgjatë këtij procesi të jetë i të gjithëve. Ky proces nuk ka mbaruar.
Për ato që dp të them është e pamundur që këto element të mund t’i besohen një grupi pune që ka formimin, angazhimin, rolin, njohjen relative sikurse gjithkush prej nesh e ka.
Depenalizimi i veprave është një çështje mjaft e rëndësishme dhe kërkon një opinion të gjerë. Depenalizimi i veprave, që janë hedhur për të provokuar një debat të gjerë dhe për fat të keq nuk janë pikasur cilat janë ato. Depenalizimi i veprave nuik është process thjesht politik që mund të shtyhet dhe vendoset në një krah apo tjetër. Qëndrimi politik është vota e parlamentit dhe nuk ka dyshim për këtë. Elementët ligjore që përfshihen në këtë proces të mos neglizhohen, siç është frekuenca, e me radhë. Konsultimi publik na lejon të kuptojmë nëse do të shkojmë te depenalizimi apo jo.
Nëse kriminaliteti, ky është një pozicionim që krijon ndikim, influencë, në drejtësi, atëhere çështja që lidhet me depenalizimin duhet parë me një sy objektiv dhe të kujdesshëm. Ne si grup pune kemi menduar, që përveç atyre provokimeve që thashë, kemi menduar që në shumicën tonë dërrmuese apo unanime, këto vepra të penalizohen. Por diskutimi publik na lejon të shohim nëze është i drejtë apo jo. Nuk bëhet fjalë për sondazhe të rreme e dëshira, por për një sondazh real që na lejon të kuptojmë a ia vlen të penalizohet për shembull bigamia, pirja e alkolit në publik… Që janë çështje të thjeshta në pikëpamjen ligjore, por në pikëpamjen sociale janë shumë të rëndësishme. Ose eutoanazia që nuk është prekur në publik apo prostitucioni, edhe për këtë çështje nuk është folur fare. Diskutimi publik është mjaft i rëndësishëm.”, tha Rakipi.
Leave a Reply