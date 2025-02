Tiranë (AFP) – Në kryeqytetin e Shqipërisë, Baba Mondi parashikon një shtet të ngjashëm me Vatikanin për besimin e tij bektashi në një copë toke të vogël që do të shërbente si model për dashurinë dhe tolerancën.

Vitin e kaluar, kryeministri shqiptar Edi Rama njoftoi planet për të krijuar një mikroshtet sovran mysliman brenda kufijve të vendit të drejtuar nga sekti sufi me rreth 100,000 anëtarë, shkruan A2 CNN.

“Shteti ynë do të jetë një shtet vërtet i vogël, shpirtëror dhe administrativ… por me zemër të madhe,” tha lideri bektashian për AFP në Tiranë, i veshur me një tunikë të bardhë, me një xhaketë dhe kapele jeshile, me fytyrën e mbyluar nga një mjekër e gjatë, raportojnë mediat e huaja.

“E gjithë bota do të mund të shohë dritën e bektashinjve”, tha Baba Mondi, shkruan A2 CNN.

Krijimi i një shteti fetar në Shqipëri do të kishte qenë i paimagjinueshëm gjatë diktaturës komuniste katër dekadash të Enver Hoxhës, i cili ndaloi plotësisht fenë dhe persekutoi klerikët dhe priftërinjtë.

Qindra klerikë nga të gjitha besimet u ekzekutuan, u burgosën ose u dërguan në mërgim, ndërsa vendet e adhurimit u shkatërruan.

Por që nga rënia e komunizmit në fillim të viteve 1990, ka pasur një vërshim të besimit fetar në shumë zona të Shqipërisë.

Bektashinjtë renditen si komuniteti i katërt më i madh fetar në Shqipëri, pas myslimanëve sunitë, të krishterëve ortodoksë dhe katolikëve.

Dhe ndërsa detajet burokratike të shtetit janë ende duke u përgatitur, së bashku me një datë zyrtare për krijimin e tij, Baba Mondi ka plane ambicioze për shtetin e ardhshëm.

“Ky shtet nuk do të ketë as polici, as ushtri, as taksa, do të jetë shpirtëror”, tha kreu i bektashinjve.

“Qëllimi i tij do të jetë organizimi dhe mbrojtja e bektashinjve në mbarë botën”, tha më tej ai.

Shteti bektashi do të avokonte gjithashtu për anëtarët e persekutuar që jetojnë në vende ku ata nuk kanë të drejtë të praktikojnë fenë e tyre “si në Turqi apo Iran”, sipas liderit të tij.

Shteti i ardhshëm do të vendoset në tokën ku tashmë ndodhet një tempull bektashian në Tiranë dhe do të zërë një hapësirë shumë të vogël, duke e bërë vendin më të vogël në botë.

Vatikani aktualisht mban titullin e shtetit më të vogël, me vetëm 0,44 kilometra katrorë territor, shkruan A2 CNN.

Rendi Bektashi u themelua në shekullin e 13-të në Perandorinë Osmane dhe konsiderohet si një degë tolerante, mistike e Islamit e hapur ndaj feve dhe filozofive të tjera.

Disa udhëheqës kryesorë u zhvendosën në Shqipëri pasi u ndaluan në Turqi nga babai themelues i shtetit modern Mustafa Kemal Ataturk në fillim të shekullit të 20-të.

Ndryshe nga besimet më konservatore të Islamit, besimtarët bektashi, burra dhe gra, adhurojnë së bashku dhe konsumimi i alkoolit lejohet, nëse nuk inkurajohet.

“Rakia, ashtu si qumështi i nënës, ka përfitime, sepse shkon drejt e në tru pa kaluar nga stomaku”, tha Baba Mondi, duke iu referuar rakisë popullore të frutave që është e përhapur gjerësisht në të gjithë Ballkanin.

Praktika është pjesë e një vizioni të përgjithshëm të tolerancës dhe promovimit të harmonisë që është thelbësore për mendimin bektashi, sipas Baba Mondit.

“Kudo që janë, bektashinjtë kanë shprehur gjithmonë dashuri, bujari dhe respekt për njerëzit si krijesat më të përsosura në këtë botë”, shtoi ai.

“Ne jemi kundër konflikteve të shkaktuara nga ekstremistët, ne jemi për paqen dhe dashurinë.”

Për kryeministrin e Shqipërisë, sigurimi i bektashinjve me shtetin e tyre ka të bëjë pjesërisht me mbrojtjen e frymës së tolerancës.

“Ne duhet të kujdesemi për këtë thesar që është toleranca fetare, që ta ruajmë dhe promovojmë atë”, tha Rama gjatë një fjalimi në janar, në shënimin e 95-vjetorit të transferimit të selisë së shenjtë bektashiane nga Turqia në Shqipëri.

Ai ende nuk ka zbuluar një afat kohor për krijimin e shtetit. Por për Baba Mondin dhe ndjekësit e tij sufi, e ardhmja është e mbushur me mundësi.

“Bektashizmi ka qenë dhe do të mbetet një urë lidhëse midis Lindjes dhe Perëndimit”, tha Baba Mondi për AFP.

“Ne kemi qenë gjithmonë një rrugë e mesme në këtë botë për të treguar se mund të jetojmë me dashuri, paqe dhe mirësi.”