Një moment emocional shoqëroi ndeshjen miqësore mes Iranit dhe Nigerisë, e zhvilluar në Belek të Turqisë. Të gjithë lojtarët e përfaqësueses iraniane të futbollit zbritën në fushë duke mbajtur në duar çanta shkolle, në një gjest simbolik që tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve dhe kamerave.
Gjatë ekzekutimit të himnit kombëtar, sulmuesi kryesor Taremi së bashku me shokët e skuadrës ekspozuan çantat, kryesisht në ngjyrë vjollcë, ndërsa kapiteni mbante një çantë rozë, si një homazh për nxënëset e shkollës “Shajareh Tayyebeh” në Minab, të cilat humbën jetën më 28 shkurt në një ngjarje tragjike pas sulmeve amerikano-izraelite me raketa.
Emocionet ishin të dukshme jo vetëm te lojtarët në fushë, por edhe te stafi në stol, duke e kthyer ceremoninë para ndeshjes në një moment reflektimi dhe dhimbjeje. Sipas një zëdhënësi të kombëtares, ky veprim kishte për qëllim nderimin e 175 viktimave, mes tyre 165 vajza, që humbën jetën në një sulm me raketa të raportuar si pasojë e një gabimi gjatë përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Përtej aspektit emocional, situata politike vazhdon të hedhë hije mbi të ardhmen sportive të Iranit. Megjithatë, presidenti i Federatës Iraniane, Mehdi Taj, theksoi se vendi “bojkoton SHBA-në, por jo Botërorin”, duke lënë të kuptohet se pjesëmarrja në Kupën e Botës 2026 mbetet në plane.
Në turneun e ardhshëm madhor, Irani pritet të përballet në grup me Zelandën e Re, Belgjikën dhe Egjiptin, ndërsa mbetet për t’u parë nëse zhvillimet jashtë fushës do të ndikojnë në rrugëtimin e tyre sportiv. Të premten, Irani humbi 2-1 ndaj Nigerisë në një ndeshje të luajtur pa praninë e tifozëve në Belek, pranë Antalias.
Iran players held backpacks symbolizing students killed in the Minab school incident and sang the national anthem before a friendly vs Nigeria on Friday. The match in Antalya is behind closed doors over fears of protest chants from Iranian fans. pic.twitter.com/HqJjis8n5s
— IranWire (@IranWireEnglish) March 27, 2026
