Një raketë bartëse e lëshuar nga ujërat pranë provincës Shandong të Kinës lindore, dërgoi të mërkurën në orbitë dy satelitë hiperspektralë, të cilët pritet të mbështesin vëzhgimin me precizion të lartë në Kinë, si dhe monitorimin në shkallë të gjerë të tokës dhe detit në mbarë botën.
Raketa bartëse Smart Dragon-3 (SD-3) u lëshua në orën 10:38 të mëngjesit (Ora e Pekinit) pranë qytetit Haiyang, duke i dërguar satelitët hiperspektralë Oriental Smart Eye (OSE) 01 dhe 02 në orbitat e planifikuara. Misioni në det të hapur u krye nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Taiyuan.
Me një peshë prej rreth 300 kg secili, satelitët mbartin një aparat fotografik hiperspektral që përmban 22 banda spektrale të kalibruara, një rezolucion hapësinor prej 5 metrash dhe një sipërfaqe imazhi prej 300 km. Së bashku, çifti është projektuar për të ofruar mbulim global të rivizitave çdo pesë ditë, sipas zhvilluesit.
Dy satelitët OSE jo vetëm që mund të kapin imazhe, por edhe të interpretojnë atë që vëzhgojnë.
Ndryshe nga imazhet optike konvencionale, vëzhgimi hiperspektral regjistron një spektër të detajuar për secilin piksel të imazhit. Këto “gjurmë gishtash spektrale” mund të ndihmojnë në dallimin e materialeve dhe matjen e vetive, duke përfshirë klorofilin dhe lagështinë e bimësisë, cilësinë e ujit, lëndën organike të tokës dhe përbërjen minerale. Satelitët gjithashtu mbartin në bord module kompjuterike të inteligjencës artificiale me kapacitet kompjuterik deri në 400 trilion operacione në sekondë.
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