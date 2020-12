Zv.Ministrja e Shëndetësisë Mira Rakacolli ka folur për situatën e koronavirusit në Shqipëri. E ftuar në studion e emisionit “Historia ime” në Tv Klan, Rakacolli tha se familjarët e pacientëve të shtruar në spitalet covid njoftohen për gjendjen e tyre nga mjekët.

Madje, sipas Rakacollit, në Spitalin Infektiv pacientët janë të pajisur me telefona dhe infermierët e mjekët me tableta.

“Komunikimi me familjarët është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe organizimi i komunikimit familjar është prioritet. Unë e kuptoj dhe e ndjej shumë mirë merakun e familjarit sidomos kur rasti në spital është shumë i rëndë dhe mendon se do ketë ndryshime edhe në orë, por informacioni është i organizuar që jepet të paktën një herë në ditë, mjeku komunikon gjithmonë me familjarët, përveç kësaj është organizuar edhe një pjesë koordinimi tek Spitali Infektiv dhe të gjithë pacientët janë me celularët, mjekët dhe infermierët janë me tabletat dhe komunikimi me familjarët për gjendjen e pacientit është i organizuar. Duhet të kemi parasysh që mjekët dhe infermierët që punojnë aty nuk mund të japin në çdo moment informacion sepse janë duke punuar. Në momentin që jep informacionin ti lë punën, pra organizuar në mënyrë të tillë që ata janë gjithmonë të informuar dhe nëse pacienti rëndohet, familjari lajmërohet menjëherë. Aq më tepër ata kanë mundësi të komunikojnë me njerëzit e tyre me anë të celularëve që i kanë,”- tha Rakacolli ndër të tjera.

Dje, ministrja Manastirliu publikoi një video ku tregonte se si komunikonin pacientët e infektuar me familjarët e tyre. Në pamjet e publikuara nga ministrja, shiheshin mjekët që u mbanin tabletat pacientëve të infektuar, të cilët flisnin me video-telefonata me familjarët e tyre.