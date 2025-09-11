Kalabria bëhet rajoni i parë me statut të vetëm në Itali që aktivizon programet e Rai-t të dedikuara për një gjuhë minoritare.
Marrëveshja e fundit e nënshkruar midis Presidencës së Këshillit të Ministrave në Itali – Departamentit për Informacionin dhe Botime – dhe RAI-t, dhe Kontratës së Shërbimit Publik , i cili njeh identitetin për të drejtat pakicat gjuhësore historike është bërë për arbëreshët e këtij rajoni.
Një program 13-mujor, me projektin që u bë nga Massimo Fedele, drejtor i RAI-t në Kalabri. Njoftimi u pasqyrua në një mesazh nga Anila Bitri Lani, Ambasadorja e Shqipërisë në Itali, të lexuar nga Konsullja e Nderit Anna Madeo: “Ky është një hap themelor jo vetëm për arbëreshët, por për gjithë miqësinë italo-shqiptare.”
Leave a Reply