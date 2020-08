Ministria e Jashtme ka reaguar për radhën kilometrike që prej ditës së djeshme është formuar në Kakavijë. Me mijëra janë qytetarët që duan të kalojnë kufirin dhe që e kaluan natën jashtë.

Në një reagim të fundit nga Ministria e Jashtme, njofton se: Me qëllim përballimin e situatës dhe lehtësimin e lëvizjes që qytetarëve shqiptarë janë kontaktuar në vijimësi autoritetet greke të cilët kanë shtuar personelin shëndetësor në Pikën Kufitare të Kakavijës. Së fundi pala greke ka njoftuar se do të marrë masa the tjera për lehtësimin e situates deri në heqjen e detyrimit për bërjen e testit.

Risjellim në vemendje se shtetasit shqiptarë mund ta kryejnë testin edhe në institucionet e licencuara shqiptare dhe ta përkthejnë përgjigjen në anglisht. Ky testim njihet edhe nga autoritetet greke dhe do ta lehtësonte më shumë situatën.

/e.rr