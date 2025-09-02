Jo të paktë kanë qenë ata që kritikuan aksionin e qeverisë për lirimin e hapësirave publike me heqjen e çadrave të lokaleve, duke thënë se kanë mbetur karriget e këtyre bizneseve.
Në një postim në Facebook, Kryeministri bën të ditur se shumë shpejt do të ketë rregulla të reja edhe për vendosjen e karrigeve të lokaleve në sheshe e zona publike.
Kështu, sipas Ramës, çdo karrige që vendoset nga lokalet në hapësirat publike, do të duhet që të kontribuohet me një pemë në Fondin e Gjelbër.
Fondi i Gjelbër do të krijohet nga Qeveria e re e mandatit të katërt.
“Atyre që shqetësohen për karriget u them bëni durim, shpejt u vjen radha së bashku me kushtet e reja për vendosje karrigesh jashtë, por si fillim mund të them se për çdo karrige në hapësirën e kufizuar publike, do të duhet të kontribuohet me një pemë në Fondin e Gjelbërt që do të krijojë qeveria e re”, shkruan Kryeministri Edi Rama në Facebook.
Leave a Reply