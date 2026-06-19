Radhë të gjata automjetesh janë krijuar në pikën e kalimit kufitar të Krystallopigi, në anën greke të kufirit me Kapshticën. Kolona e mjeteve ka kaluar dy kilometra, ndërsa udhëtarët janë detyruar të presin mbi një orë për të përfunduar procedurat e kalimit.
Sipas udhëtarëve, situata është shkaktuar nga puna me sportele të reduktuara nga ana e policisë kufitare greke, si dhe nga zbatimi i procedurave të reja të kontrollit. Marrja e shenjave të gishtërinjve dhe fotografimi i fytyrës për çdo udhëtar ka shtuar kohën e përpunimit në kufi, duke krijuar vonesa të konsiderueshme.
Problematika është shfaqur që në fillim të implementimit të këtij sistemi dhe vijon të sjellë vështirësi në qarkullimin e qytetarëve mes Shqipërisë dhe Greqisë.
Situata ngre shqetësime të veçanta në prag të sezonit turistik veror, kur fluksi i lëvizjeve pritet të rritet ndjeshëm. Qytetarët kërkojnë shtim të sporteleve dhe masa për përshpejtimin e procedurave, në mënyrë që të shmangen pritjet e gjata në kufi.
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