Shqiptarë të shumta kanë vendosur të festojnë ditën e shpalljes së Pavarësisë në Greqi. Shumë shqiptarë janë nisur drejt Greqisë ndërsa raportohet për radhë të gjata në Kapshticë.
Radhët shkojne deri në 1 km dhe drejtuesit e mjeteve kanë pritur deri në 90 minuta për të kaluar në anën tjetër të kufirit. Për autoritetet tona një fluks i tillë ka qenë i paparashikueshëm, por duket se shqiptarët kanë zgjedhur Greqinë për të kaluar këtë fundjavë.
Policia jonë kufitare po punon me procedurë të përshpejtuar krahas shtimit të sporteleve. Të njëjtët burime thanë se edhe pala greke ka shtuar numrin e sporteleve me qëllim përpunimin në kohën e duhur të dokumenteve për shqiptarët që vijnë nga Shqipëria në drejtim të vendit të tyre.
Forca të policisë kufitare janë në monitorim të kësaj situate të krijuar si dhe po kontrollojnë lëvizjen e mjeteve për të mos lejuar anomali nga drejtues të mjeteve që kërkojnë të kalojnë pa respektuar të tjerët që qëndrojnë në radhë.
Ndonëse radhë është e gjatë, është menduar për ta duke u sjellë atmosferën e festës në doganë. Një grup të rinjsh të veshur me rroba popullore kanë ndezur atmosferën teksa vallëzojnë. Pas lodhjes së pritjes nga radhe e gjatë, udhëtarët që hyjnë drejt Shqipërisë përballen me festë.
