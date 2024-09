Reperi amerikan Fatman Scoop ka vdekur në moshën 53-vjeçare, ka njoftuar familja e tij në një postim në Instagramin e muzikantit.

Muzikanti, i famshëm për hitin e tij të vitit 2003, ‘Be Faithful’, u rrëzua në skenë gjatë një shfaqjeje në Connecticut.

Reperi i lindur në Nju Jork – emri i vërtetë i të cilit ishte Isaac Freeman III – kishte hequr këmishën e tij dhe kishte ecur pas një kabine DJ kur u duk se ra.

Ndërsa personat që ndodheshin pranë u përpoqën t’i jepnin ndihmën e shpejtë, njerëzit e tij u përpoqën të qetësonin turmën duke luajtur më shumë këngë.

“Mbrëmë bota humbi një shpirt rrezatues, një fener drite në skenë dhe në jetë”, tha familja. “FatManScoop nuk ishte thjesht një interpretues i klasit botëror, ai ishte baba, vëlla, xhaxha dhe mik. Ai ishte e qeshura në jetën tonë, një burim i vazhdueshëm mbështetjeje, forcë e patundur dhe guxim. FatMan Scoop ishte i njohur në botë si zëri i padiskutueshëm i klubit. Ai na bëri të kërcejmë dhe të përqafojmë jetën me pozitivitet. Gëzimi i tij ishte infektues dhe bujaria që ai u tregoi të gjithëve do të na mungojë thellësisht, por kurrë nuk do të harrohet.”

Scoop është gjithashtu i njohur për këngën e tij me Mariah Carey-n, të nominuar për Grammy, ‘It’s Like That’, dhe për bashkëpunimet e tij me artistë duke përfshirë Nick Cannon, Skrillex dhe Timberland.

Ai ishte gjithashtu i njohur për audiencën në Mbretërinë e Bashkuar pasi u shfaq në Celebrity Big Brother të Channel 5: UK vs USA në 2015.

Reperi kishte planifikuar të performonte në Mbretërinë e Bashkuar në shtator në Festivalin Reminisce në Saint Helens.