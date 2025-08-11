Monday, August 11, 2025
No Result
View All Result

Ra nga kantieri i ndërtimit në ‘Kinostudio’, ndërron jetë punëtori 66-vjeçar

by B K
11/08/2025 12:01
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Një 66-vjeçar ka humbur jetën tragjikisht teksa po punonte në një firmë ndërtimi në Tiranë.

Viktima është identifikuar si Rrahman Mija. 66-vjeçari ka rënë nga lartësia e kantierit të ndërtimit ku po punonte në zonën e Kinostudios dhe për pasojë ka humbur jetën.

“Rreth orës 09:30, dyshohet se ka rënë nga lartësia gjatë punës në një firmë ndërtimi në Kinostudio shtetasi Rr. M., rreth 66 vjeç, i cili ka humbur jetën. Grupi Hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të rastit dhe dokumentimin e plotë të saj.”, njofton policia.

Next Post
Ukraina nën presion, armët në depot amerikane janë të vjetëruara: Paguani për pjesët e këmbimit

Ukraina nën presion, armët në depot amerikane janë të vjetëruara: Paguani për pjesët e këmbimit

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com