Nga Adriatik Doçi
Një meritë që duhet t’i njohim protestës në shuarje kundër qeverisë Rama, tashmë e privatizuar nga SHQUP-i, përpos të tjerave, është edhe përbashkimi i dromcave shoqërore në bulevard, rreth një kauze fillimisht mjedisore, por që shumë shpejt ndryshoi narrativë, duke përfunduar në manifeste psikotike, parahistorike dhe groteske. Këtu i referohem manifestit të Dritan Goxhajt, bazuar në dy shtylla (plumb dhe short) dhe platfomës së Përparim Gjekës, i cili ka nisur të konstituojë kuvende dhe qeveri imagjinare me telefon.
Si fillim dua të diferencoj me respekt dhe vlerësim mijëra qytetarë të revoltuar me të drejtë pas 13 vite qeverisje për pensionet e ulëta deri në qesharake në raport me koston e jetesës, kapjen e sektorit të shëndetësisë nga një oligark, ndotjen alarmante në Tiranë, krimet masive mjedisore, rrugët sikur i kanë ngrënë qentë, mungesën e pjeshme të ujit, kompromentimin e sigurisë udhqimore etj. Një pushtet i përgjegjshëm e lexon dhe reflekton pas këtij mesazhi, jo me propagandë dhe algoritëm, por me veprime konkrete, serioze dhe me impakt.
Nga ana tjetër, kurrë më parë, një i ashtuquajtur revulucion nuk ka bashkuar një larmi rrëkesh llumnaje se sa ky i flamingove. Teksa protesta ka ardhur duke zbehur pas infliltrimit të PD-së, zbehje e cila po reflektohet me nervozizëm dhe akte dhune, në pah kanë dalë rrufjanët e OJF-ve, të cilët thithin dhe avullojnë miliina euro donacione çdo vit me raporte fiktive, milionerë të opozitës si Gjin Gjoni apo Agron Shehaj dhe personazhe që janë pronarët më të mëdhenj të tokave nga Gjiri i Lalzit në Ksamil.
Llumi i revolucionit do të ishte i varfër pa trefletëshit dhe mallistët, të cilët denden në bar dhe viza deri kur fluturojnë si flamingo në bulevard, pa influenceret që Skënderbeun e pandehin për markë rrobash dhe sidomos pa disa blogere që patadite paraqiten në burg për takime speciale dhe pasdite në bulevard. Këtij hit-i veror i janë bashkuar edhe çunat e call centrave, të pezmatuar nga mbyllja e qendrave të mashtrimit nga policia, por edhe ikballet që simpatizojnë Hamasin dhe dalin për t’i gjetur çupa të reja burrave të tyre.
Protesta ka nxjerrë në pah edhe personazhe me kartelë dhe ekstremistë, inflencere që thonë se do hidhen sërish nga pallati, bipolarë, mitomanë, piromanë, pijanecë apo pilinçë që ndryshojnë Kushtetutën në Facebook. Revolucionit i kanë fryrë edhe biznesmenë që nuk paguajnë taksa dhe që kanë kthyer në biznes godinat publike, personazhe në kërkim për korrupsion, hajdutë fondesh publike, ish ministra dhe ish drejtorë të korruptuar.
Pjesë e mozaikut të revolucionit janë edhe pedofilë të dokumentuar, maniakë, analistë me vila në Palasë, trafikantë droge, menaxherë prostitucioni, pastrues parash, sekserë, xhepistë, mashtrues, eskorta, përndjekës, bjerraditës, huliganë, ngelësa, fallxhore etj. Kjo amalgamë ka gjasa t’i forcojë më tej pozitat e Edi Ramës pasi mund të theksojë tek shumica e votuesve vetëdijen për arltenativën toksike që i kërkon dorëheqen dhe frikën e rrokullisjen e Shqipërisë.
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