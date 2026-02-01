Tirana është porta hyrëse e vendit dhe ndalesa e parë pothuajse për çdo vizitor. Durrësi, vetëm pak minuta larg kryeqytetit, i josh turistët me detin, restorantet dhe atmosferën verore.
Vlora dhe, mbi të gjitha, Saranda me Ksamilin, shpesh të quajtur “Maldivet e Europës”, kanë dalë prej kohësh nga harta lokale dhe janë kthyer në emra të njohur në mediat e huaja.
Në këtë mozaik destinacionesh, “gara” mes qyteteve për vëmendjen e turistëve është bërë më e fortë, duke hapur njëkohësisht edhe më shumë hapësirë për biznes.
Banorë të shumtë kanë liruar banesat për t’i kthyer në burim të ardhurash nga qiraja, ndërsa të tjerë kanë investuar duke marrë ambiente me qira dhe duke i shndërruar në struktura akomoduese, në përpjekje për të përfituar nga vala turistike.
Sipas të dhënave të AirDNA, njësia analitike e platformës së qiradhënies Airbnb, të bëra të disponueshme për “Monitor”, nga 26.3 mijë njësi banuese që ishin të listuara për t’u dhënë me qira, pjesa më e madhe e tyre, rreth 39% ishin në segmentin e Vlorë-Sarandës, me 10.2 mijë njësi.
Në vend të dytë është Tirana, me 20%, ose 5.2 mijë apartamente. Vendin e tretë e zë Durrësi, së bashku me Golemin, me rreth 19% (3.8 mijë njësi në Durrës dhe 1.3 mijë në Golem).
Në vend të katërt është Shkodra, që po bëhet një destinacion gjithnjë e në rritje, me 1.2 mijë apartamente që jepeshin me qira ditore mesatarisht në 2025-n, ose 4.7% e totalit.
Kryeqyteti arrin të konkurrojë për numër turistësh, por jo për çmimet e qirave ditore. Të dhënat e AirDNA tregojnë se e ardhura në një ditë është më e ulëta nga destinacionet e tjera të preferuara.
Në kryeqytet, çmimi mesatar për një natë është 42.4 euro, ndërsa fitimi neto është 25 euro. Më i larti është në zonën Vlorë – Sarandë, duke arritur deri në 66 euro, me fitim neto 37.5 euro.
Edhe Golemi e Durrësi janë bërë konkurrues me përkatësisht 68.1 euro (neto 34.2 euro) dhe 62.4 euro (neto 33.6 euro).
Vlora (përfshirë Sarandën) kryeson për numrin e lartë të net-qëndrimeve, që arritën në 1.5 milionë në 2025-n. Në vend të dytë është kryeqyteti, që është stacioni kryesor për cilindo që vendos të vizitojë vendin, sidomos jashtë periudhës sezonale.
Në Tiranë u prenotuan gjithsej 1.25 milionë net-qëndrime përmes platformës Airbnb. Në vend të tretë është Durrësi dhe bregdeti, (Golemi) me rreth 770 mijë net-qëndrime.
Një konkurrent i fortë po bëhet dhe Shkodra, ku janë prenotuar rreth 200 mijë net-qëndrime në vitin 2025, sipas të dhënave nga AirDNA.
Zotëruesit e njësive që jepen me qira në Vlorë e Sarandë arrijnë të garantojnë dhe të ardhurat më të larta në total, si rrjedhojë e çmimeve më të shtrenjta dhe net-qëndrimeve më të shumta.
Tirana, e ardhura mesatare, rreth 750 euro/muaj
Në Tiranë, ata që japin shtëpinë me qira nëpërmjet platformës Airbnb kanë gjeneruar 31.2 milionë euro të ardhura në vitin 2025.
Norma e zënies mesatare ishte 59%, që do të thotë që vetëm 16 – 17 ditë në muaj apartamenti është i zënë, duke arritur maksimumi në 65 – 67% në muajt e verës.
Net-qëndrimet kanë ardhur në rritje, duke kulmuar në 76 mijë në gusht 2025, por shtimi i stokut ka bërë që të ketë gjithnjë e më shumë ofertë në Tiranë, duke mos mundësuar shtrenjtimin e çmimeve.
Niveli më i lartë i çmimit në natë në kryeqytet u arrit në gusht, me 45 euro/muaj, por më pas çmimet zbritën deri në 40 euro në dhjetor.
Teksa vetëm 50 – 60% të kohës këto njësi akomoduese nuk janë të zëna, fitimi neto është përgjithësisht sa gjysma e çmimit ditor.
P.sh., në janar 2024, çmimi mesatar ishte rreth 40.8 euro dhe apartamenti ishte i prenotuar për 39% të muajit (15-16 ditë), çka bën që fitimi neto të jetë rreth 20 euro.
Fitimi më i lartë mujor neto është në gusht e shtator, me rreth 30 euro.
Mesatarja e fitimit për Tiranën për 2025 është 24.93 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 750 eurosh.
Kashari është një tjetër zonë e preferuar e Tiranës për qiradhënie, për shkak të strukturës me ndërtime të vilave private. Krahas të huajve, përdorues të tyre me qira ditore janë të rinjtë për organizime të ndryshme, për festa apo ditëlindje.
Të ardhurat totale të gjeneruara nga qiradhënia në Kashar ishin 1 milion euro në 2025-n. Në gusht, qiraja arrin deri në 100 euro në ditë dhe më e ulëta është në shkurt me 30 euro. Norma më e lartë e zënies është po në gusht, me 60%, ndërsa pjesën tjetër të vitit luhatet në 40 – 50%.
Mesatarja e fitimit për Kasharin për 2025 është 32.7 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 982 eurosh.
Vlora dhe Saranda, rekord të ardhurash prej 57 milionë eurosh
Ndryshe nga Tirana, në Vlorë dhe Sarandë qiradhënësit kanë arritur të marrin çmime më të mira gjatë muajve të verës, duke shfrytëzuar interesin e lartë që ka për këto zona bregdetare.
AirDNA i raporton së bashku Vlorën dhe Sarandën.
Të ardhurat në këto dy qytete arritën rekordin e 57 milionë eurove në 2025. Kjo shumë e dy qyteteve më të preferuara bregdetare është sa gati 43% e të ardhurave totale që qiramarrësit fituan nëpërmjet Airbnb në të gjithë vendin.
Në gusht, një njësi banimi jepej me qira përmes Airbnb mesatarisht 86 euro/ditë në Vlorë ose Sarandë, më e larta në të gjithë vendin dhe në korrik, 82 euro. Gjatë muajve të tjerë, qiraja luhatej midis 40 – 60 euro/ditë.
Apartamentet në verë ishin të zëna në 60 – 70% të kohës. Më të larta janë dhe fitimet neto, që arrijnë në rreth 55 – 60 euro në korrik e gusht. Në periudhën jashtë sezonit, kthimi është i ulët, në 20 – 25 euro.
Mesatarja e fitimit për Vlorën e Sarandën për 2025 është 37.5 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 1125 eurosh.
Durrësi dhe Golemi, një biznes i mirë
Në zonën e Durrësit dhe të Golemit është më e zhvilluar industria hoteliere, që tërheq turizmin e organizuar, kryesisht nga Polonia, Çekia, por dhe shtete të tjera të Europës.
Për shkak të numrit të lartë të apartamenteve në bregdet, edhe qiradhënia është kthyer në një biznes të mirë. Të ardhurat gjithsej nga qiradhënia përmes Airbnb arritën në 20.7 milionë euro në Durrës dhe 5.1 milionë euro në Golem në 2025-n.
Çmimet ditore janë rritur ndjeshëm sidomos në pikun e sezonit. Në gusht 2025, një njësi banuese me qira ditore kushtonte 80 euro në Durrës dhe 76 euro në Golem, duke qenë e dyta më e shtrenjta pas Vlorës e Sarandës, nga qytetet e raportuara nga AirDNA.
Në verë, rreth 60 – 70% e muajit është e zënë nga pushuesit.
Mesatarja e fitimit për Durrësin ishte për 2025 është 33.6 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 1007 eurosh.
Për Golemin, shifrat ishin përkatësisht 34.2 dhe 1026 euro.
Shkodra, ylli i ri në ngjitje
Shkodra, një qytet që i ka të gjitha – detin, malin, lumin, liqenin, historinë, kulturën, traditën e ushqimin – është “zbuluar” së fundmi jo vetëm nga turistët e huaj, por edhe vendasit.
Shkodra renditet në qytetin e katërt më të preferuar nga turistët në vend, bazuar në net-qëndrimet dhe të ardhurat nga qiradhënia ditore, pas Vlorës (+ Sarandën), Tiranës dhe Durrësit (+ Golemin). Zotëruesit e pronave në Shkodër kanë arkëtuar 5.2 milionë euro në vitin 2025 nga dhënia e njësive me qira ditore përmes platformës Airbnb.
Numri i njësive që jepen me qira pothuajse është dyfishuar nga 790 në janar 2024, në mbi 1500 në dhjetor 2025.
Në korrik dhe gusht, një njësi banimi jepej me qira përmes Airbnb mesatarisht 65 euro/ditë. Gjatë muajve të tjerë, qiraja luhatej midis 40 – 50 euro/ditë.
Apartamentet në verë ishin të zëna në 60% të kohës. Më të larta janë dhe fitimet neto, që arrijnë në rreth 40 euro në korrik e gusht. Në periudhën jashtë sezonit, kthimi është i ulët, në 15 – 25 euro.
Mesatarja e fitimit për Shkodrën për 2025 është 25.8 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 773 eurosh, më e lartë sesa kryeqyteti.
Shëngjini, me kthim të lartë mujor
Shëngjini është zona bregdetare që ka njohur zhvillim të shpejtë për ndërtimet, e nxitur nga interesi i lartë i shtetasve të Kosovës për shkak të afërsisë gjeografike.
Mesatarisht janë rreth 750 njësi që jepen me qira afatshkurtër përmes platformës Airbnb, të cilat kanë gjeneruar një total të ardhurash prej 1.5 milionë euro në vitin 2025.
Çmimi maksimal i një nate me qira është në korrik e gusht, me 63 – 65 euro, periudhë kur mbi 60% e netëve janë të zëna.
Mesatarja e fitimit për Shëngjinin për 2025 është 26.8 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 805 eurosh, më e lartë sesa kryeqyteti, por pas Vlorës e Durrësit.
Qytetet e tjera
AirDNA ka të dhëna të detajuara dhe për Korçën dhe Beratin e për herë të parë ka përshirë në listë dhe Elbasanin.
Dhjetori është muaji më i zhurmshëm për Korçën, kur Krishtlindjet dhe festat e fundvitit tërheqin shumë turistë vendas e të huaj. Fitimi neto arrin në 20 euro në ditë, ndërsa dhe në korrik e gusht, është mbi 20 euro.
Për muajt e tjerë, kthimi është mesatarisht 8 – 10 euro. Çmimet e qirave ditore në Korçë variojnë nga 40 euro në 50 euro në ditë. Të ardhurat e gjeneruara në total për Korçën ishin gati 1.5 milionë euro.
Mesatarja e fitimit për Korçën për 2025 është 16.7 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 507 eurosh.
Më me pak leverdi rezulton qiradhënia në Berat, ku ndonëse çmimi për natë është rreth 40 euro, fitimi neto ditor është më i ulëti nga të gjitha qytetet e raportuara, me vetëm 7 – 20 euro.
Në total, banorët e Beratit kanë arkëtuar 1.4 milionë euro nga qiradhënia afatshkurtër për vitin 2025.
Mesatarja e fitimit për Beratin për 2025 është 16.9 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 446 eurosh.
Elbasani është një tjetër qytet që ka filluar të tërheqë vëmendjen e turistëve, por arkëtimet totale mbeten të ulëta, në 350 mijë euro. Çmimi mesatar i qirasë varion nga 40-50 euro/natë dhe e ardhura reale 11-20 euro.
Mesatarja e fitimit për Elbasanin për 2025 është 15.88 euro/ditë, me një kthim mujor prej rreth 477 eurosh./monitor.al
