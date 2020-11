Rimbursimi i ilaçeve për të prekurit me COVID që trajtohen në shtëpi, një vendim i miratuar nga qeveria sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ka qenë temë diskutimi në emisionin Repolitix në Report TV.

Nëndrejtori i ISHP-së Dritan Ulqinaku ka folur për këtë vendim të qeverisë, duke thënë se mjafton që qytetarët të paraqiten me një recetë mjeku në farmaci dhe nuk paguajnë asnjë lek.

“Me recetën e mjekut paraqitet në farmaci dhe qytetari nuk paguan asnjë lek. Çdo recetë specifikon diagnozën si për çdo diagnozë tjetër. Mjafton të jetë një recetë e rimbursueshme për mjekun e familjes. Me këtë recetë merr gamën e trajtimit. S’duhet ta kalojë vlerën e 16 mijë lekëve. Vendimi i sotëm është vijim i asaj që ekspertët nxjerrin. Kjo do të rrisë rëndësinë e mjekut të familjes“, tha ai.

Ulqinaku ka parashikur një dimër të vështirë nëse nuk ndryshon mënyra e jetesës dhe nëse nuk ulen rastet me COVID.

Nëse kjo situatë vijon të përkeqësohet ai tha se të gjithë spitalet rajonalë do të bëhen pjesë e skenës.\

“Duke parë vendet fqinje si Maqedonia që është më e vogël se ne dhe ka të njëjtin numër rastesh mund të them se nëse nuk ulim shifrat ky dimër do jetë i vështirë. Spitalet po mbushen, lufta për jetën është shumë e ashpër, nëse nuk ndryshojmë jetën tonë do të jetë muaj shumë të vështirë. Janë 6 struktura rajonale që janë në fazë të parë dhe nëse shifrat do rriten të gjithë spitalet rajonalë do të bëhen pjesë e skenës“, tha ai.

g.kosovari