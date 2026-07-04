Gjatë protestës së 35-të para Kryeministrisë, një qytetar nga Vlora mori fjalën në podium, duke lëshuar një mesazh të ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama.
Në fjalën e tij, ai i kërkoi Kryeministrit të “heqë dorë nga Vlora”, ndërsa përdori edhe një gjuhë të rëndë dhe kërcënuese, që shkaktoi reagime mes protestuesve të pranishëm.
Momenti u regjistrua në video dhe po qarkullon si një nga episodet më të forta të mbrëmjes, duke rikthyer në vëmendje tonet gjithnjë e më të ashpra të protestës.
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