Debati mbi nevojën për një lider të artikuluar politik në krye të protestave qytetare ishte fokusi i emisionit “Trialog” në RTSH, nën moderimin e Alba Alishanit. Analisti Preç Zogaj vuri në dukje se mungesa e një fytyre të vetme politike në këto protesta nuk është rastësi, por pasqyrim i natyrës së larmishme të pjesëmarrjes, ku marrin pjesë qytetarë me përkatësi të ndryshme politike, të bashkuar nga një kauzë e përbashkët kundër përqendrimit të pushtetit.
Sipas Zogajt, personalizimi i pushtetit nga kryeministri Edi Rama, i ilustruar nga zhvillimet në Zvërnec, është një arsye që shkon përtej ndarjeve klasike të majtë-djathtë.
Analisti e lidhi këtë krizë të demokracisë me ndryshimet ligjore të vitit 2008, të cilat, sipas tij, i shndërruan partitë politike në “kazerma”:
“Pas 2008-ës, pas ndryshimeve të ligjit nga Rama-Berisha, i dhanë vetes autoritet absolut në parti. Partitë i shndërruan në kazerma politike. Autokraci me stafetë. Ka shkuar aq larg sa PD ka shmangur rivalizimin, ndërsa Rama nuk votohet për kryetar partie.”
Zogaj nënvizoi se protesta nuk është vetëm një reagim ndaj një lideri, por ndaj një sistemi të kapur, ku demokracia është cenuar nga shtresëzimet dhe pabarazitë e krijuara ndër vite. Ai renditi si arsyet kryesore të bashkimit qytetar si kapja e demokracisë, një proces që ka nisur herët dhe është konsoliduar nëpërmjet autoritetit absolut të liderëve partiakë; një përçarje sociale që, sipas analistit, tejkalon përmasat e vendit dhe logjikën e shëndoshë; prania e “oborreve të oligarkëve” që kontrollojnë interesat publike.
Për analistin, shmangia e një lideri të vetëm politik në krye të protestave është konfirmimi se qytetarët janë të vetëdijshëm për dështimin e këtij sistemi të personalizuar.
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