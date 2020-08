Radhë të gjata janë krijuar në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, ku qytetarët presin realizimin e tamponëve për të kaluar në Greqi. Makinat e qytetarëve janë varg prej 2 kilometrash.

Kjo vjen pasi vendi fqinj e ka vënë me detyrim tamponin për qytetarët që lejohet të kalojnë, të cilët janë shtetas grekë, shtetas shqiptarë e të huaj me leje qëndrimi greke dhe minoritarë me kartën përkatëse.