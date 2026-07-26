Gazetari Ardit Rada ka komentuar pakënaqësinë qytetare dhe raportin e njerëzve me partitë politike, duke u shprehur se një pjesë e madhe e qytetarëve kanë humbur shpresën te partitë e mëdha, por edhe te ato të vogla.
Sipas Radës, këta qytetarë nuk po gjejnë një lidership që t’i organizojë në një forcë të re elektorale, ndërsa një pjesë e tyre zgjedhin të mos votojnë.
Sipas gazetarit, problemi qëndron te mungesa e një përfaqësimi të ri politik që të mund të kanalizojë këtë pakënaqësi qytetare.
“Në protestë, qytetarët atje e kanë humbur shpresën nga partitë e mëdha, por dhe të vogla, dhe nuk gjejnë dot një lidership për t’u organizuar në parti elektorale. Janë qytetarë që nuk votojnë, janë 20-23 për qind. Ka një qytet më i madhi i jugut, ku kryetarja është zgjedhur me 17 për qind të votave. Pakënaqësia popullore reflektohet në pjesëmarrjen në zgjedhje. Nuk e vendosim dot gishtin pse nuk keni përfaqësi.”
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