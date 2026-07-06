Kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër postim, ku ironizon protestën e sotme në Tiranë.
Me anë të referentit të këngës “Tirona” të kënduar nga ai në vitin 2003 kur kryeministri Edi Rama në atë kohë kandidonte për mandatin e dytë si kryetar i Bashkisë së Tiranës.
Në postimin e tij Rama e shoqëron dhe me dy foto, në njërën janë protestuesit, e në krahun tjetër qytetarët e mbledhur në “Fun Zone” duke ndjekur ndeshjet e finaleve të Kupës së Botës.
Postimi i Ramës:
Live nga kryeqyteti i Europës së Ballkanit
Kjo osht Tirona jon, Tirona kontradiktës
E luftës, e paqes, errsirës dhe e dritës
Mashtrimit të vërtetës, shpifjes interesit,
e qejfit dhe e stresit, ahengut dhe biznesit
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