Pas më shumë se katër muajsh që nuk operojnë, rikthehen autobusat urbanë. Pas paralajmërimit që u bëri kryebashkiaku Veliaj me heqje licence operatorëve të transportit, këto të fundit kanë rifilluar sot punën duke marrë masa të rrepta sigurie ndaj koronavirusit.

Në pamjet e para të fotografuar mëngjesin e kësaj të hëne shihen pasagjerët e pakët në urbanë dhe që të gjithë të pajisur me maska.

Që nga fatorinot, kontrollorët, dispeçer dhe pjesëtarët e tjerë të stafit në mjet, e kanë të detyrueshme mbajtjen e maskës.

Lidhur me rinisjen e punës, është dakordësuar me Bashkinë Tiranë se mjetet e transportit do të dezinfektohen në mënyrë periodike në ambientet e operatorit transportues nga stafi i tij dhe mjetet e operimit në transportin qytetës/rrethqytetas për personelin e shërbimit (shoferë, faturino, kontrollorë) do të pajisen me dizinfektantë me bazë alkooli.