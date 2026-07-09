I vetëshpallur Kryendrituri që në tetor 2025 lavdëronte si hero vrasësin e gjyqtarit Astrit Kalaja dhe që ka marrë në dorë drejtimin e protestave në bulevard, ka botuar një tjetër komunikatë ku insiston për krijimin e Kuvendit Kombëtar, paçka se sheshi boshatiset nga dita në ditë.
Në një mesazh në WhatsApp drejtuar grupit ku flitet për krijimin e Kuvendit, ai parashtron një plan për realizimin e fiksimit të tij (të hershëm, nëse kujtojmë Kuvendin e Dukatit në 2010) ku gjithçka e përqendron në 3 hapa: dorëheqjen e kryeministrit, largimin e kreut të PD dhe ndryshimin e sistemit.
‘Kryendrituri’ thotë se “po afrohet dita e krijimit” dhe bën thirrje për shtimin e numrave në shesh.
“Po afron dita e krijimit të Kuvendit Kombëtar Qytetar në formën e tij bazike (sepse për të arritur pjekurinë do t’i duhet kohë). Protesta duhet dhe do të vazhdojë pa ndalim deri në suksesin e saj të plotë: dorëheqja e Ramës, zbythja e Berishës, zhbërja e sistemit të vjetër 82-vjeçar.
Të shtojmë numrat dhe vendosmërinë në sheshin e protestës kombëtare, ndërkohë që përgatisim krijimin e Kuvendit Kombëtar Qytetar.
Vullneti i tërësisë së trupës së qytetarëve protestues në shesh, mbi çdo organizim tjetër të çdo grupimi protestuesish, përfshi edhe mbi organizimin që ne po bëjmë.
Kuvendi Kombëtar Qytetar bëhet për të përforcuar protestën kombëtare, për ta shtuar dhe për ta bërë më të vendosur e ndikuese atë, dhe jo e kundërta siç akuzojnë mediat e shitura dhe portalet e pushtetit”, shkruan ‘Kryendrituri.’ /shqiptarja.com
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