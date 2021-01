Nga Frrok Çupi

Për gjithë planetin sot është data 22, por për ne shqiptarët duhet të jetë, si dje- 21 Janar. Edhe nesër, e pasnesër, e çdo ditë…, të jetë 21 Janar. Deri në shekullin kur do të ndëshkohen vrasjet shtetërore që u kryen këtu….Përderisa vetë planeti i vendosi me dorë datat e ditët, e nuk i vendosi Zoti; atëherë edhe ne kemi arsye që çdo ditë ta quajmë ‘21 Janar’.

Përderisa ligji dhe Drejtësia e Demokracisë moderne ka dështuar në dhënien e Drejtësisë dhe në ndëshkimin e vrasësve të katër burrave në derën e zyrës së qeverisë, në 21 Janar 2011, atëherë ne marrim të drejtën që zoti u dha kombeve, njësoj si planetit, që ta ndalojmë datën te plaga që na dhemb më shumë.

Ne shqiptarët, kemi edhe një arsye tjetër, po kaq hyjnore:

Ne kishim një Demokraci para-politike aq të kthjelltë e të balancuar, saqë edhe vende të Evropës na e kanë njohur herë me zili e herë me admirim. Të ngrihemi çdo mëngjes me datën 21; ndryshe prapë do të jemi viktima.

Ne, 3 ose 4 milionë do të jemi viktimat, ndërsa 4 dëshmorët që i vranë duke protestuar kundër korrupsionit qeveritar, do të harrohen përjetë. Nëse vrasësit nuk do të gjykohen dhe ndëshkohen, atëherë jo të varrosurit, por ne të gjallët jemi viktima. Që dje në mbrëmje, vrasësi nisi t’i thotë viktimës se ti do të shkosh në burg të përjetshëm; do të dënohesh ‘katër herë nga 30 vjet’. Domethënë je i vdekur. Kështu do të jemi të gjithë, të pështyrë dhe të akuzuar nga vrasësi. Të paktën, kur të vinë që të na vrasin, të na gjejnë në gjoks një medalion me shënimin ‘21 janar’.

21 janari të shënohet në shtrungën ku do t’i vënë njerëzit si bagëti në kullosë. Aty do t’i kalojnë njerëzinë në një shteg të ngushtë dhe do t’u marrin qimen se cili është me vrasësin e cili jo. Kemi shumë të vobektë, por edhe politikanë e gazetarë, që e quajnë ‘hero’ vrasësin. Prandaj në shtrungë të dallohet kush e mban’21 janarin’.

Kur të bëhet vettingu, sado i kotë, i politikanëve, ai të marrë emrin ‘Akti 21 Janari’. Nuk ka për të bërë ndonjë punë të madhe, por të paktën fëmijët dhe gratë e politikanëve do ta dinë se ku po shkojnë burrat e baballarët.

Kur të bëhet ceremonia e fundit e gjetjes së eshtrave të të vrarëve në Ballkan, edhe ky të quhet ’21 janari’. Të rënët në Ballkan, të gjithë kanë prapa shpine një akt makabër politik njësoj si 4 këta të Tiranës. Me këtë rast edhe shqiptarët etnikë do të shikojnë njëri- tjetrin në sy.

Në parlamentin e ri që vjen pas 25 prillit, në krye të çdo grupi parlamentar të vihet tabela ‘21 Janar’. Ndërsa për deputetët që atë ditë ishin autorë e fajtorë, mund të aplikohet një mënyrë për t’u kujtuar ‘Gurin e Kishës’ që dikur i mallkuari e mbante mbi kurriz para të gjithëve. Të katër do të jenë deputetë: Meta, Berisha dhe Basha… Po i katërti? I katërti është një mjek që fshehu të vërtetën e vrasjes duke shkelur mbi Hipokratin; ai është caktuar si deputet i ri sepse e meriton.

Fajtorëve që vranë katër vetë duke qenë liderë të vendit, t’u priten pemët para shtëpisë dhe t’u merren vilat. Ky është një kod i lashtë i demokracisë para- politike për kombin tonë. Priten pemët dhe digjet shtëpia e fajtorit, me qëllim që të mos shfaqet më!- ky është kodi. Ndërsa grekët e lashtë aplikuan kodin që zjarrvënësve të ndalohej t’u përmendej emri.

Në maskën anti- koronavirus dhe në dyer të gjykatave, gjithashtu, mund të shënohet ’21 Janar’.

Edhe në dyert e 12 banjave në vilën e Lalëzit, në secilën të shkruhet ’21 Janar’. Aty mund të shkruhen edhe këto fjalë: ‘Këtu lahen kokat e kujtdo’. Do të shërbente për të kujtuar se ditën gjakatare të 21 Janarit 2011, Ilir Meta, katër dëshmorët e protestues të tjerë, i quajti ‘kokë palarë’.

Qysh sot duhet bërë kjo; ndryshe kujtesa jonë mund të na tradhtojë si deri tani.