Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” ka reaguar lidhur me një video që po qarkullon në rrjet dhe që është bërë virale, ku përfshihet një deklaratë e Drejtoreshës së Përgjithshme të institucionit.
Sipas reagimit zyrtar të QSUT, gjatë një komunikimi me gazetarët, drejtoresha po i përgjigjej një pyetjeje specifike që lidhej me vonesat në hapjen e shërbimeve të Kardiokirurgjisë dhe Kirurgjisë Vaskulare. Institucioni thekson se ndërhyrja me një pyetje tjetër gjatë diskutimit e shkëputi përgjigjen nga konteksti fillestar.
Në reagim thuhet se një përgjigje normale, e lidhur me një situatë konkrete, u përgjithësua më pas dhe u interpretua jashtë kontekstit, duke u kthyer në një moment që u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale.
QSUT shprehet se akuzat e pabaza ndaj personelit mjekësor ndikojnë drejtpërdrejt në besimin e qytetarëve ndaj stafit shëndetësor dhe dëmtojnë marrëdhënien mes pacientit dhe mjekut.
Institucioni u bën thirrje pacientëve dhe familjarëve që, në rast se përballen me abuzime apo sjellje të papërshtatshme nga stafi mjekësor, t’i denoncojnë ato përmes rrugëve zyrtare.
“Qendra Spitalore Universitare ‘Nënë Tereza’ i bën thirrje çdo pacienti dhe familjari që, nëse hasin raste abuzimi apo sjelljeje të papërshtatshme nga stafi mjekësor, t’i denoncojnë pa frikë përmes kanaleve zyrtare”, thuhet në reagim.
