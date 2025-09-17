Pasi i bëri qokën e radhës Ilir Metes, Sali Berisha nuk ka harruar as aleatin historik Fatmir Mediu.
Grupi i tretë kuvendor opozitar:
Fatmir Mediu, PR
Vangjel Dule, PBDNJ
Greta Bardeli PD
Denisa Vata PD
Zija Ismaili PD
Artan Luku, Agraret
Fidel Kreka PD
Mesila Doda e PDIU-së ka zgjedhur te mos jetë pjesë e grupit ne përbërje te se cilit është edhe kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule.
Top Channel ishte i pari që zbuloi se opozita do përfaqësohej në legjislaturën e re me tre grupe kuvendore, ndërsa aleatët të cilët siguruan një ulëse në Kuvend për shkak se u vendosën në listën e sigurt të PD, tashmë do përfitojnë dhe benefitet që i jep të pasurit e një grupi parlamentar, nga përfitimet financiare, tek minutazhi që gëzon opozita ne Parlament apo dhe pjesëmarrja në delegacionet jashtë vendit, raporton Top Channel.
