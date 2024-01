Një ditë më parë (7 janar) në qytetin e Vlorës u vra me snajper Gëzim Sinomati, i cili ishte duke pirë cigare në ballkonin e shtëpisë së tij.

Gazetari i News24 në Vlorë, Erik Mehmeti tha në “Open” se atentati i një nate më parë në Vlorë është ndër më të organizuarit nga mënyra se si është kryer. Ai thotë se vrasja me snajper dyshohet të jetë kryer nga qitës profesionist, që mendohet se mund të jetë edhe një ish-ushtarak.

“Mendohet se mund të ketë qenë person i huaj. Në vitet e fundit, ka pasur rreth tre atentate të tilla. Sa i përket autorëve, ka pasur një ndjekje të automjetit drejt stacionit të trenit dhe aty, falë edhe errësirës, autorët kanë arritur të largohen. Autori dyshohet të ketë qenë në sheshpushimin e një objekti tjetër prej rreth 35 metrash.

Viktima lëvizte lirshëm në qytetin e Vlorës, ndërsa familjarët e tij ecnin me automjete të blinduara. Në vendin nga ku është kryer qitja, nuk ka pasur lëvizje të banorëve. Vetë policia ka hedhur edhe një dyshim tjetër, është se autori mund të ketë qëlluar edhe nga një automjet në lëvizje. Nëse është realizuar nga automjeti tip BMW i bie që procezioni ka qenë shumë më i lartë. Atentatet në Vlorë kruhen thuajse me të njëjtin lloj automjeti.

Në atentatet e mëparshme janë përdorur kryesisht kallashnikovë dhe pistoleta, por në këtë rast është përdorur me një snajper me precizion të lartë. Hetimet që po kryhen është për shkak të dyshimeve se mund të jetë një ish-ushtarak i trajnuar mirë. I riu lëvizte në qytetin e Vlorës me automjet normal, ndërsa të afërmit lëviznin me mjete të blinduara, qoftë babai, qoftë edhe xhaxhai. Kohë më parë, një nga të afërmit e tij që iu bë atentat, u kontrollua nga policia brenda një automjeti të blinduar me dokumente të rregullta.

Pas kësaj ngjarje, mund të ketë një rizgjim të ngjarjeve kriminale. Viktima nuk ka pasur asnjë skedë kriminale dhe nuk është identifikuar si person problematik. Ka qenë një nga atentatet më të mirëorganizuara, që nga goditja, fikja e dritave e deri tek djegia e automjetit vetëm rreth 2 km larg. Aty nuk ka kamera sigurie. Po hetohet edhe se si është hequr energjia elektrike. Janë mbledhur rreth 50 kamera sigurie”, tha gazetari.