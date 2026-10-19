Në emisionin “3D” nga Alban Dudushi, deputetja e Partisë Socialiste (PS), Romina Kuko, diskutoi thellësisht rreth temës së “Etheve të shtatë ditëve”, duke ngritur nevojën për një ndarje të qartë midis së drejtës për manifestim demokratik dhe akteve të dhunës.
Sipas saj, qasja ndaj protestave duhet të jetë e kujdesshme për të mos legjitimuar dhunën si një mjet për rrëzimin e qeverive: “Në qoftë se ne vendosim precedentin që një qeveri ikën se mblidhen disa njerëz të dhunshëm nuk ka asnjë qeveri që mund të vijë pas kësaj që do të jetë imune ndaj këtij fenomeni.”
Kuko nënvizoi se kërkesat sociale, si ato të studentëve për strehim me qira më të ulët, nuk gjejnë zgjidhje përmes vandalizmit apo djegies së institucioneve. Sipas saj, dëmtimi i bizneseve të vogla dhe i pronës publike nuk kontribuon në adresimin e problemeve legjitime të të rinjve, duke theksuar se ekziston një gabim në ligjërimin publik “duke bashkuar pjesën e dhunshme të protestës nga manifestimi i njerëzve të cilët duan ndryshim.”
Profili i lëvizjeve ekstreme dhe paralelja me ANTIFA-n
Gjatë intervistës, Kuko trajtoi edhe tipologjinë e personave të përfshirë në aktet e dhunës, duke tërhequr paralele me lëvizje të njohura ndërkombëtarisht si ANTIFA (Lëvizja Antifashiste). Sipas saj, këto grupime e kanalizojnë aktivitetin e tyre përmes taktikave të njohura si “Black Blocs”, që karakterizohen nga maskimi dhe përplasjet e dhunshme me uniformat e plota.
Ajo paralajmëroi se kjo lloj ideologjie synon cenimin e rendit kushtetues dhe shpesh fshihet pas kauzave legjitime: “Është një internacionale me ekstremizëm të majtë, e cila vepron sot në Evropë dhe ka arritur deri aty sa të cenojë qeveritë në njëfarë mënyre nëpërmjet aksionit, duke u fshehur mbrapa protestave legjitime.”
Ndikimet e aktorëve ndërkombëtarë dhe dezinformimi
Në pjesën e dytë të fjalës së saj, deputetja solli në vëmendje faktorët gjeopolitikë dhe keqinformimin masiv, duke përmendur raste ku video të shkëputura nga konteksti (si tifozët polakë apo pamje nga Kosova) janë përdorur në rrjetet sociale për të krijuar panik artificial.
Kuko iu referua gjithashtu situatave ku vende jomiqësore apo regjime që kundërshtojnë interesat perëndimore ndërhyjnë në situata të tilla. Ajo përmendi si shembuj sulmet kibernetike nga Irani, ndërhyrjet e raportuara të Rusisë në Francë dhe ndikimet në procesin e Brexit në Britaninë e Madhe, duke argumentuar se: “Kemi të bëjmë me vende të cilat nuk janë miqësore me Shqipërinë, të cilat duan një Shqipëri të destabilizuar marrin pakënaqësinë, e amplifikojnë, përdorin rrjetet sociale, nxjerrin nga konteksti.”
Në përfundim, ajo theksoi se kërcënimet ndaj sigurisë kërkojnë një trajtim profesional, duke paralajmëruar se radikalizimi social duhet lexuar me kujdes për të parandaluar instrumentalizimin e protestuesve nga entitete që nuk kanë për qëllim forcimin e demokracisë.
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