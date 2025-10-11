Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka reaguar pas shembjes së një biznesi në zonën e Kombinatit, pronari i të cilit kishte dokumentacion të rregullt ligjor, me leje dhe hipotekë.
Tabaku u shpreh nga vendngjarja se ky është një tjetër rast i shëmtuar i abuzimit të pushtetit, ku shteti sillet si agjenci imobiliare që rrënon pronat e qytetarëve për interesa klienteliste.
“Bashkë me Oneldën jemi në Kombinat, përballë rrënojave të një biznesi që shteti iu sul dhe e shkatërroi brenda ditës, megjithëse ishte në tokën dhe në biznesin e tij të ligjshëm, që paguante taksa ndaj këtij shteti,” u shpreh Tabaku në videon e publikuar në rrjetet sociale.
Sipas saj, kjo ngjarje është një shëmbëlltyrë e mënyrës se si qeverisja socialiste ka uzurpuar pronat dhe bizneset gjatë 12 viteve të fundit, duke shkelur të drejtat themelore të qytetarëve.
“Kur shteti të merr pronën pa njoftim, kur të shkatërron aktivitetin brenda ditës, pa asnjë vendim të formës së prerë, kjo s’është qeverisje — është abuzim me pushtetin,” theksoi ajo.
Tabaku paralajmëroi se pas rasteve të 5 Majit, Thethit, Vlorës dhe tashmë Kombinatit, askush nuk është më i mbrojtur përballë arbitraritetit të shtetit.
“Sot ndodhi në Kombinat, nesër mund të ndodhë te dera e shtëpisë suaj,” tha deputetja demokrate, duke u zotuar se do të vijojë të mbështesë banorët dhe pronarët e prekur, “deri në fund për të mos lejuar që padrejtësia të bëhet normë.”
