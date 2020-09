Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” deklaroi se qeveria shqiptare është gati ta blejë vaksinën ndaj koronavirusiit, sapo ajo të jetë gati.

Manastirliu theksoi se qeveria shqiptare nuk do të mbetet pas në marrjen e vaksinës, sapo ajo të lancohet nga institucione të besuara ndërkombëtare.

“Facaliteti i COVAX është një instrument, ku marrin pjesë 80 shtete në botë. Kjo mundëson që qeveria shqiptare të mund të marrë në dorëzim të certifikuar vaksinën ndaj koronavirusit, kur kjo e fundit të jetë gati. Janë gjithsej 9 vaksina që po testohen.

Qeveria shqiptare është gati të paguaj për vaksinën e koronavirusit, kur të jetë gati. Do të bëhet njëherë disbursimi i parë, ndërsa më pas do të ketë detaje në lidhje me vaksinën. Edhe OBSH po përgatitet për një korridor të vaksinave efikase”, u shpreh Manastirliu.

“Në fazën e parë do të sigurouhet mbulesa vaksinale për 20% të popullatës. Sigurisht që fillimisht do të vaksinohen ato që njihen si grupet e riskut, personel mjekësor, të moshuarit, ata me sëmundje kronike, etj. Vaksina do të jetë falas”, shtoi Manastirliu.

/e.rr