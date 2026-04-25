Qeveria Shqiptare ka miratuar një rritje rekord të mbështetjes financiare për sportin elitar, duke synuar motivimin e sportistëve dhe trajnerëve që përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, përmes një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale, e cilësoi këtë ndërhyrje si një “rritje historike” që prek të gjithë komponentët e trajtimit të sportistëve të nivelit të lartë.
Sipas ministrit, skema e re parashikon rritje të ndjeshme jo vetëm për rezultatet në disiplinat olimpike, por edhe për ato joolimpike, trajnerët dhe trajtimin ditor ushqimor.
Detajet e rritjes financiare
Paketa e re e mbështetjes, e cila ka filluar të ketë efekt që nga prilli i vitit 2026, përfshin sportet joolimpike për të cilat ka një rritje me 75% të shpërblimit (nga 40% që ishte, shkon në 70% të vlerës referuese).
Shpërblimi për trajnerët e sportistëve elitarë pëson një rritje prej 25%, si dhe rritje me 43% e vlerës për trajtimin ushqimor ditor të sportistëve.
Motivimi sipas performancës dhe disiplinave
Një risi e këtij vendimi është përmirësimi i skemës për disiplinat individuale me stile të veçanta. Ministri Gonxhja shpjegoi se skema e re nxit performancën në çdo komponent të garës.
“Parashikohet shpërblim deri në 65% për çdo stil apo lloj gare, si dhe 100% të tjera për rezultatin përfundimtar, duke ofruar deri në 230% shpërblim total”, nënvizoi Gonxhja.
Trefishim i shpërblimeve për kampionatet evropiane
Rritja më domethënëse në këtë paketë është parashikuar për vendin e tretë në Kampionatet Evropiane, ku shpërblimi trefishohet (+200%). Për kategoritë e tjera madhore si Lojërat Olimpike, Kampionatet Botërore, si dhe për Lojërat Mesdhetare e Ballkanike, parashikohet deri në dyfishim (+100%) i shpërblimeve ekzistuese.
Sipas analizës së ministrit, pjesa më e madhe e rritjeve përqendrohet në intervalin +50% deri në +100%, duke krijuar një rrjetë sigurie financiare shumë më të fortë për kampionët shqiptarë.
