U zhvillua këtë të mërkurë mbledhja e radhës e qeverisë, 13 maj. Ministrat, Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi komunikuan vendimet e marra.
Ministri i Financave bëri me dije se shumë shpejt do të ndryshojnë elementët e pullave fiskale, gjë që do jetë në funksion të sigurisë ushqimore.
“Propozimet që ne sjellin janë disa risi, së pari rriten elementët e sigurisë që e bëjnë të pamundur ose ulin mundësinë e falsifikimit të tyre. Nga ana tjetër do të vendosim edhe teknologjinë track and trace në pullat fiskale, duke u dhënë mundësi autoriteteve si tatimore edhe doganore që të ndjekin produktin që nga prodhuesi ose importuesi deri te konsumatori”, tha Malaj.
Një tjetër risi, tha ai, do të jetë bar kodi (QR Code) në këto pulla.
“Nëpërmjet një telefoni do të skanohet produkti dhe të merret informacion se kush është prodhuesi, importuesi, data kur ka hyrë në Shqipëri apo informacione të tjera në dobi të sigurisë ushqimore”, shtoi ministri.
Më tej, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, tha se në kuadër të masave të ndërmarra për krizën e hidrokarbureve, do të ketë subvencionime për kompanitë e transportit publik.
“Sot kemi miratuar masën, 50 lekë për litër subvencionim, për të gjitha shoqëritë e transportit publik, të transportit qytetas, ndërqytetas dhe rrethqytetas”, njoftoi ai, duke shtuar se kjo masë do të aplikohet nisur nga muaji mars, që përkon me nisjen e krizës.
