Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin, i cili bën ndryshime dhe shtesa në Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë. Ky vendim fut zyrtarisht Standardet e Cilësisë për Programet e Studimeve të Ciklit të Tretë “Specializime Afatgjata” në fushën e Mjekësisë Veterinare.
Vendimi, i cili hyri në fuqi me botimin në Fletoren Zyrtare, synon të harmonizojë cilësinë e formimit të specialistëve veterinerë me nevojat aktuale të tregut të punës dhe me standardet evropiane.
Përveç shtimit të standardeve për Mjekësinë Veterinare, vendimi përfshin edhe dy ndryshime të rëndësishme gjenerale. Fjalët “personel efektiv” në të gjitha shtojcat zëvendësohen me “personel akademik me kohë të plotë”, si dhe ndryshohet titulli i shtojcës për të përfshirë shprehimisht “Specializime afatgjata” në fushën e mjekësisë dhe shtohet zyrtarisht shtojca për Mjekësinë Veterinare.
Pikat kryesore të standardeve për mjekësinë veterinare
Standardet e reja përcaktojnë kërkesa rigoroze për institucionet e arsimit të lartë (IAL) që ofrojnë këto programe:
Kohëzgjatja dhe kreditet
Programet duhet të zgjasin jo më pak se 2 vjet akademikë dhe studenti duhet të grumbullojë jo më pak se 120 ECTS.
Pjesa praktike
Programi duhet të përfshijë të paktën 80% aktivitete praktike dhe profesionalizuese, dhe vetëm 20% studime të organizuara teorike.
Personeli akademik
Udhëheqësi i specializantit duhet të jetë personel akademik me kohë të plotë (Profesor, Profesor i Asociuar ose Doktor) me të paktën 10 vjet përvojë profesionale dhe mund të ndjekë maksimumi 3 specializantë.
Pranimi
Kandidatët duhet të kenë përfunduar programin e integruar të ciklit të dytë (Master i Shkencave, 300 ECTS), të kenë kaluar provimin e shtetit dhe i nënshtrohen një konkursi pranimi (ku testimi përbën deri në 70% të pikëve totale).
Sigurimi i cilësisë
IAL-të duhet të përdorin sisteme elektronike antiplagjiaturë, ku niveli i ngjashmërisë së punimit të diplomës nuk duhet të kalojë 30%.
Me këtë vendim, Këshilli i Ministrave ngarkon Ministrinë e Arsimit, Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij kuadri të përditësuar.
