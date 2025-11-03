Qeveria shqiptare pritet të miratojë sot, më 3 nëntor, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, e cila do të mbahet në orën 17:00, projektbuxhetin për vitin 2026.
Siç raporton gazetarja e Klan News Klesiana Omeri, pas miratimit nga ekzekutivi, dokumenti do të dërgohet në Parlament për diskutim dhe miratim. Konkretisht pas miratimit sot, të mërkurën kalon në Konferencën e Kryetarëve në Kuvend.
Ndërkohë, lidhur me këtë foli pak pas mbledhjes në Kryesinë e Kuvendit, kreu i grupit të PS-së, Taulant Balla. Gjatë fjalës së tij para gazetarëve, Balla tha se “Eksperienca dhe tradita e kërkon që këtë muaj, objekti kryesor i punës së Kuvendit është vetëm buxheti.” Ai shtoi se synimi është të mbyllet buxheti brenda dy javëve të para të muajit dhjetor: “Qëllimi është që brenda 15 ditëshit të parë të dhjetorit duhet të përmbyllet, në mënyrë që t’i lëmë kohë edhe këshillave bashkliakë, që të miratojnë edhe ata buxhetin.”
Gazetarja Omeri raporton se parimisht mazhoranca do propozojë datën 19 nëntor, që projektbuxheti të shqyrtohet në seancë plenare, ndërsa diskutimi i detajuar, nen për nen, do të zhvillohet më 11 dhjetor.
Ky hap është pjesë e procedurës normale ligjore për miratimin e buxhetit vjetor. Socialistët dhe partitë e tjera parlamentare do të kenë mundësinë të paraqesin amendamente gjatë diskutimit nen për nen, duke siguruar që buxheti të reflektojë prioritetet e vendit për investime dhe shërbime publike.
Në fund, miratimi i buxhetit në Parlament është hapi përfundimtar për hyrjen në fuqi të tij dhe zbatimin e tij nga qeveria.
