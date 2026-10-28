Qeveria miraton Regjistrin e Posaçëm për personat e përfshirë në akte të dhunshme gjatë protestave, ndalimi i daljes jashtë shtetit dhe verifikimi kufitar
Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim të ri, i cili sanksionon krijimin dhe funksionimin e një “regjistri të posaçëm elektronik të personave të referuar ose nën hetim për veprat penale kundër autoritetit shtetëror, rendit dhe sigurisë publike”.
Ky regjistër, i cili do të administrohet drejtpërdrejt nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, synon dokumentimin e individëve që përfshihen në “veprime të dhunshme në dëm të jetës dhe shëndetit të personit ose pronës publike dhe private në grumbullime e manifestime publike”.
Regjistri i ri do të përmbajë të dhëna parësore (si numrin unik, burimin e informacionit dhe historikun procedurial) dhe dytësore, duke përfshirë identitetin e personit të lidhur me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile, si dhe masat kufizuese të siguruara përmes sistemit policor ADAM.
Verifikimi kufitar, kompetencat e reja të policisë dhe njoftimet te tretët
Një nga shtyllat qendrore të këtij vendimi lidhet me kontrollin dhe kufizimin e lëvizjeve për personat e regjistruar. Policia Kufitare dhe e Migracionit do të ketë akses të kufizuar në këtë bazë të dhënash me qëllim “verifikimin kufitar dhe zbatimin e masave kufizuese”.
Akti normativ i jep Policisë Kufitare një të drejtë të re proceduriale: “kur nga verifikimi individual rezultojnë të dhëna konkrete për pjesëmarrje në veprime të dhunshme gjatë manifestimeve edhe nëse ndaj personit nuk është vendosur masa e sigurimit për ndalimin e largimit jashtë shtetit, Policia Kufitare ka të drejtën e refuzimit administrativ të daljes”.
Më tej, saktësohet se edhe në rastet kur dalja nuk u refuzohet, autoritetet shqiptare janë të detyruara të “njoftojnë autoritetet e vendit ku do të udhëtojë personi për faktin e referimit të tij”.
Veç mbikëqyrjes kufitare, vendimi zgjeron njoftimin edhe te subjektet private brenda vendit.
“Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit njofton personat fizikë dhe juridikë privatë, që kanë struktura akomoduese”, për individët për të cilët ka të dhëna konkrete se kanë marrë pjesë në akte të dhunshme dhe dosjet u janë referuar prokurorisë.
Së fundmi, akti parashikon që ky regjistër do t’i nënshtrohet një procesi rishikimi “brenda 30 ditëve nga regjistrimi”. Nëse prokuroria kompetente njofton mosfillimin e procedimit penal ose pushimin e çështjes, “të dhënat e personit fshihen nga regjistri”, në përputhje të plotë me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale.
Pikat kryesore të vendimit të Këshillit të Ministrave
Krijimi i Regjistrit të Posaçëm- Ngrihet një bazë të dhënash elektronike nga Policia e Shtetit për të monitoruar personat e referuar apo nën hetim për akte të dhunshme (kundër jetës, shëndetit apo pronës) gjatë protestave dhe manifestimeve publike.
Të dhënat që mblidhen- Regjistri integron të dhëna procedurale të Policisë, identitetin nga Gjendja Civile dhe historikun e masave kufizuese nga sistemi policor ADAM.
Bllokimi i daljes në kufi- Policia Kufitare fiton të drejtën administrative t’u refuzojë daljen jashtë vendit këtyre personave, edhe nëse ndaj tyre nuk ka një urdhër gjykate për masë sigurie “ndalim i daljes jashtë shtetit”.
Njoftimi i shteteve pritëse- Në rastet kur personi lejohet të kalojë kufirin, autoritetet shqiptare detyrohen të njoftojnë autoritetet e shtetit destinacion lidhur me faktin që ky person është i referuar për dhunë në protesta.
Njoftimi i strukturave akomoduese- Policia e Shtetit do të njoftojë bizneset private që ofrojnë akomodim (hotele, etj.) për personat që janë të referuar në prokurori për akte të tilla të dhunshme.
Fshirja nga regjistri- Të dhënat rishikohen brenda 30 ditëve. Nëse prokuroria vendos mosfillimin e procedimit penal ose pushimin e çështjes, të dhënat e personit fshihen menjëherë nga regjistri për të mbrojtur privatësinë e tyre.
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