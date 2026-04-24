Agjencia për Media dhe Informim bëri të ditura vendimet e marra në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, zhvilluar më 24 prill 2026.
Qeveria miratoi disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 769, datë 13.12.2024, që lidhet me transferimin e pronave shtetërore te Korporata e Investimeve Shqiptare, për realizimin e projektit të investimit “Rijetëzimi i stadiumit ‘Selman Stërmasi’” në Tiranë.
Gjithashtu, u vendos indeksimi i bazës së vlerësuar për vitin 2024 me koeficient 6.4%, në përputhje me ligjin për sigurimet shoqërore, çka pritet të ndikojë në përditësimin e përfitimeve për qytetarët.
Në kuadër të zhvillimit ekonomik, qeveria shpalli disa zona në bashkitë Kamzë, Kurbin, Dropull dhe Selenicë si “Zonë me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore”.
Ndërkohë, Këshilli i Ministrave miratoi edhe një sërë shpronësimesh për interes publik, që prekin prona private në disa bashki kryesore të vendit, në funksion të realizimit të projekteve me rëndësi.
