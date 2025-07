Këshilli i Ministrave ka miratuar këtë të enjte, më 31 korrik, vendimin për kushtet e negociimit të shoqërisë shtetërore “KAYO”, sh.a. me subjektet private për krijimin e një shoqërie aksionare të përbashkët që do të merret me prodhimin dhe tregtimin e armëve të kalibrave të vegjël, të mesëm dhe dronëve.

Sipas vendimit, shoqëria shtetërore do të mbajë “të paktën 20% të aksioneve në shoqërinë e përbashkët” dhe do të kontribuojë me pasuri të paluajtshme “në vlerë jo më pak se 5 mijë m2”, të cilat do t’i kalojnë në përdorim entitetit të ri, duke ruajtur pronësinë e tyre.

Në VKM, thuhet se gjatë negociatave, shoqëria “KAYO” duhet të sigurojë nga partneri privat një investim minimal prej 50 milionë eurosh, ofrimin e linjave teknologjike për prodhimin dhe montimin e armëve dhe dronëve sipas nevojave të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe garantimin e rrjetit të shpërndarjes për eksport.

Për më tepër, objekti i shoqërisë së re do të përfshijë prodhimin, montimin dhe tregtimin e armëve dhe dronëve për përdorim të Forcave të Armatosura dhe strukturave të tjera të sigurisë. Administratori dhe 40% e anëtarëve të këshillit drejtues ose mbikëqyrës do të emërohen me dakordësinë e “KAYO”, duke ruajtur ndikimin e shtetit në drejtimin e shoqërisë.

Po ashtu thuhet se siguria fizike e personelit dhe infrastrukturës do të garantohet nga Forcat e Armatosura, në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore përkatëse.

Ky vendim hyri menjëherë në fuqi dhe do të publikohen detajet në “Fletoren Zyrtare”, duke hapur një kapitull të ri në zhvillimin e industrisë ushtarake shqiptare dhe bashkëpunimit shtet-privat në sektorin strategjik të armëve dhe teknologjive ushtarake.